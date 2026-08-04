L'E-Prix de Monaco change de date pour éviter un conflit avec le WEC

L'E-Prix de Monaco 2027 change déjà de date. Les organisateurs ont avancé de deux semaines le rendez-vous de la Principauté afin d'éviter un conflit avec le calendrier du FIA WEC, dans un contexte où plusieurs pilotes participent à la fois au Championnat du monde d'endurance et au championnat de monoplaces 100% électriques.

Initialement prévues les 15 et 16 mai 2027, les deux courses dans les rues de Monaco auraient eu lieu en même temps que les 6 Heures de Spa-Francorchamps, épreuve qui fait généralement office de répétition générale à moins d'un mois des 24 Heures du Mans. La décision a donc été prise d'avancer le rendez-vous monégasque de deux semaines, afin qu'il se déroule les 1er et 2 mai 2027.

Cette modification résout l'un des deux conflits de dates entre la Formule E et le WEC, puisqu'un autre chevauchement subsiste en juillet, avec les 6 Heures de São Paulo et le double E-Prix de Shanghai organisés simultanément les 10 et 11 juillet 2027.

Nouvel accord pour Monaco

La Formule E a également annoncé la prolongation de son contrat avec l'Automobile Club de Monaco, garantissant la venue du championnat dans la Principauté au moins jusqu'en 2031. Depuis 2022, les monoplaces électriques empruntent l'intégralité du tracé emblématique du Grand Prix de Monaco de Formule 1.

"Il n'existe aucun circuit comparable à celui de Monaco en sport automobile, et nous sommes ravis d'y faire entrer la prochaine génération de compétition électrique", se réjouit Alberto Longo, cofondateur et directeur de la Formule E. "La démonstration de la Gen4 réalisée par David Coulthard lors de notre dernière épreuve a parfaitement illustré ce qui nous attend lors d'un nouveau week-end spectaculaire.

"Avec des vitesses plus élevées, davantage de dépassements et encore plus de duels roue contre roue, ce double rendez-vous sur le joyau du calendrier promet d'être le meilleur de notre histoire."