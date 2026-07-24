Norris répond à Verstappen : "Si vous pilotez mieux, vous serez toujours devant"

À l'aube du dernier rendez-vous de la F1 avant la trêve estivale, Max Verstappen a une nouvelle fois remis en cause le nouveau règlement de la discipline. Le Grand Prix de Belgique a vu de nombreux pilotes critiquer, une fois encore, la gestion de l'énergie et la manière dont elle dénature plusieurs circuits autrefois emblématiques.

Ce jeudi à Budapest, le quadruple champion du monde a ainsi affirmé que les pilotes les plus rapides étaient désormais pénalisés. Selon lui, ils ont beau gagner du temps dans les virages en prenant davantage de risques, cet avantage est ensuite effacé dans les lignes droites par les contraintes liées au déploiement de l'énergie.

Cette gestion est devenue si complexe qu'elle doit désormais être pilotée par des algorithmes d'apprentissage automatique. Une situation qui exaspère les pilotes, tant les groupes motopropulseurs sont sensibles au moindre paramètre : une infime variation dans un virage peut désormais coûter plusieurs dixièmes dans la ligne droite suivante.

Oscar Piastri l'avait résumé à Spa en expliquant avoir parfois l'impression que les qualifications se jouent davantage sur des "ordinateurs qui fonctionnent... ou dysfonctionnent" que sur le pilotage.

Lando Norris ne partage toutefois pas vraiment l'avis de Max Verstappen. Pour le champion du monde en titre, certains virages ne permettent certes plus aux pilotes de creuser les écarts, mais cela ne s'applique pas à tous les circuits. Si certaines courbes ont été "simplifiées" par la nouvelle réglementation, à l'image de Pouhon à Spa, d'autres représentent au contraire un défi encore plus grand.

Le Britannique cite notamment les virages 4 et 11 du Hungaroring, qui se négocient désormais avec davantage de vitesse qu'auparavant, malgré un niveau d'appui aérodynamique inférieur.

"Oui, bien sûr [les pilotes peuvent encore faire la différence]", a déclaré Lando Norris, lorsqu'on lui a fait part des remarques de Verstappen. "Évidemment, certains virages ont un peu perdu de leur importance. L'an dernier, à Pouhon, vous pouviez presque passer à fond. Si un pilote y arrivait et un autre non, vous pouviez gagner un demi-dixième."

"Aujourd'hui, sur certains virages, les écarts se resserrent, c'est vrai. Mais si vous êtes un meilleur pilote, il reste encore beaucoup de virages dans lesquels vous pouvez faire la différence."

Lando Norris (McLaren) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Je ne suis donc pas forcément d'accord avec tout ce qui a été dit", a ajouté Norris. "Si vous pilotez mieux, vous serez toujours devant. Sur les circuits très rapides comme Silverstone ou Spa, il y a effectivement moins de virages où il est possible de gagner du temps au tour. En revanche, sur un circuit comme celui-ci, je ne pense pas que ce soit vrai du tout."

"Certains virages seront même encore plus exigeants que par le passé. La vitesse d'entrée au virage 11 ou au virage 4 est plus élevée que l'an dernier, alors que nous avons moins d'adhérence. En réalité, c'est presque l'inverse : c'est une occasion supplémentaire pour un bon pilote de faire la différence. "

"Et puis, ce n'est même pas vraiment une question d'être 'piégé' par les algorithmes. Parfois, ils font simplement des choses... aléatoires."