Un peu plus d'une semaine avant le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, le monde de la Formule 1 a été brutalement tiré de sa pause estivale. Mercredi à 15 heures, Cadillac a estimé que le moment était venu de faire une annonce surprise : Graeme Lowdon a été remplacé avec effet immédiat au poste de directeur de l'écurie par Marcin Budkowski.

Deux éléments de cette annonce ne sont pas particulièrement surprenants en eux-mêmes. Pour beaucoup dans le paddock, il était déjà évident depuis un certain temps que, malgré son rôle essentiel dans la phase de construction initiale de l'équipe et sa popularité, Lowdon ne resterait pas directeur de l'écurie à plus long terme.

Il n'est pas non plus particulièrement surprenant que Cadillac se soit tournée vers quelqu'un comme Budkowski. Ce Polonais formé en France a acquis de l'expérience dans plusieurs domaines en F1 : dans des fonctions techniques chez Prost, Ferrari et McLaren, dans le domaine réglementaire lors de son passage à la FIA, puis dans le management avec son passage chez Renault/Alpine.

Cadillac reconnaît un changement prématuré

La principale question concerne le timing : pourquoi maintenant, et pourquoi si tôt ? Cadillac a insisté à la fois dans son communiqué et lors de la conférence de presse qui a suivi sur le fait qu'il s'agissait d'une "transition planifiée", mais le timing reste très inhabituel. Il intervient au beau milieu de la pause estivale et seulement à mi-saison de la toute première campagne de Cadillac en F1.

"Chaque fois que nous procédons à une transition en Formule 1, comme vous le savez, c'est très difficile", a déclaré Towriss, concluant en substance qu'il n'existe pas de moment idéal pour une telle décision.

Cela étant, l'Américain de 54 ans reconnaît que l'intention n'était pas de procéder à ce changement aussi tôt. Oui, le remplacement de Lowdon faisait partie du plan depuis le début, mais pas nécessairement à ce stade.

"Graeme et moi avons toujours parlé du fait qu'il y aurait une transition à un moment donné. Cette décision m'appartient. Et je pense qu'il existe une fenêtre d'opportunité très étroite."

"Quand on regarde ce que nous sommes en train de construire, il y a une opportunité de créer quelque chose de nouveau et d'innovant. Ce que je ne voulais pas, c'était construire quelque chose qui avait déjà été fait, quelque chose d'ancien, puis essayer de l'améliorer. Je pense donc que le moment de ce changement est arrivé plus tôt que prévu."

Graeme Lowdon n'a pas eu son mot à dire. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Cela soulève naturellement la question de savoir quand Cadillac avait initialement prévu de remplacer Lowdon. Toutefois, lorsque Motorsport.com a demandé à Towriss si l'idée initiale était de procéder au changement au terme de la première saison de l'équipe, celui-ci a refusé d'entrer dans les détails : "Je ne donnerais pas de calendrier. Je pense que c'était plutôt : on attend et on voit."

Dans les faits, certains éléments du processus se sont mis en place au dernier moment. Budkowski a révélé lors de la conférence de presse qu'il n'avait même pas encore eu le temps de visiter réellement l'usine, tandis que Towriss a expliqué que Lowdon n'avait été informé que le matin précédant l'annonce publique.

"Graeme et moi avons parlé ce matin, donc je pense que c'est une conversation très récente de ce point de vue", a déclaré Towriss, précisant que la décision n'avait pas été prise d'un commun accord.

Selon Cadillac, les résultats actuels n'ont joué aucun rôle. L'une des considérations était plutôt qu'un nouveau directeur d'écurie peut encore influencer activement la voiture de 2027 à ce stade, alors que cela aurait été quasiment impossible avec un changement plus tardif.

IA, communication, General Motors : les raisons du changement

Savoir pourquoi Cadillac estime avoir besoin d'un autre type de leadership pour la prochaine phase de son projet, et pourquoi elle a choisi Budkowski, est encore plus intéressant que le timing à proprement parler.

Bien que la situation en piste soit plutôt encourageante pour un nouveau venu - peut-être même meilleure que prévu -, certains domaines doivent être améliorés en coulisses. Il s'agit notamment de la communication au sein de l'usine, de prévenir le cloisonnement entre les différents départements et de faire travailler les différentes équipes ensemble aussi efficacement que possible.

Dan Towriss veut que Cadillac entre dans une nouvelle phase. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Towriss reconnaît ces problèmes et les identifie comme des axes essentiels de la nouvelle direction de l'équipe.

"Beaucoup de ces problèmes, qui existent à des degrés divers, sont, je pense, des problèmes de jeunesse", a reconnu le PDG de Cadillac F1.

"Je pense que dans les nouvelles organisations, la communication sera toujours un point central à améliorer, tout comme le fait de s'assurer que les choses sont correctement organisées, correctement alignées, et de maintenir le moral pendant cette phase de construction. Ces problèmes sont donc prévisibles et ils existent à des degrés divers."

Au-delà de l'aspect humain, Towriss estime que General Motors dispose encore d'un important potentiel inexploité. Cela concerne notamment l'intelligence artificielle et les outils dont dispose GM dans ce domaine. Towriss estime également que Budkowski peut mieux exploiter ces ressources que Cadillac n'a réussi à le faire jusqu'ici.

"En se tournant vers l'avenir, je pense que nous nous dirigeons vers un modèle avec un directeur d'écurie très fort techniquement. Et si l'on regarde le parcours de Marcin, ce qu'il a accompli en Formule 1, il correspond clairement à ce profil", a précisé Towriss lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com.

"Je pense également que le temps que Marcin a passé loin de la Formule 1 lui donne une perspective qui lui permet de voir à la fois comment la F1 a évolué et s'est développée, d'examiner les ressources disponibles chez General Motors et TWG, et de réfléchir réellement à ce que pourrait être le futur modèle d'une écurie de Formule 1."

Lire aussi : Formule 1 Cadillac a débarqué Lowdon en quelques heures

Et c'est précisément sur ce dernier point que l'IA entre en jeu : "Concernant le rôle de l'IA et de ce type d'outils, je pense que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de l'ensemble des outils que GM peut mettre à disposition de Cadillac en F1. Il reste donc encore beaucoup de travail à accomplir dans ce domaine."

L'IA était également l'un des sujets mis en avant par Budkowski lors de sa première intervention devant la presse en tant que directeur de Cadillac. Selon lui, l'écurie de F1 du futur sera très différente d'aujourd'hui.

"Il y a beaucoup de changements en F1 et, parallèlement, une énorme transformation de la société est en cours, avec l'IA qui prend en charge de nombreuses choses. Et je pense que cela arrive en F1, mais nous n'en sommes qu'au tout, tout début. Je pense toutefois que les équipes du futur seront très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui."

Cadillac veut davantage exploiter l'IA et les ressources de GM. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La mission de Budkowski consiste à travailler sur les deux aspects en parallèle : améliorer les performances avec la voiture 2026 et résoudre les problèmes de fiabilité - ce qu'il a qualifié d'"urgent" - tout en préparant l'écurie américaine pour l'avenir et en exploitant davantage les technologies de GM.

Cela rejoint l'ambition de Cadillac de déplacer légèrement le centre de gravité de l'équipe vers les États-Unis. Non pas en retirant quoi que ce soit aux installations de Silverstone, mais en s'appuyant sur d'autres technologies et expertises présentes sur le sol américain.

"Évidemment, compte tenu de la concentration des talents de la F1 au Royaume-Uni, l'essentiel de notre recrutement a eu lieu là-bas et nous entrons désormais dans une phase davantage centrée sur les États-Unis. Cela ne signifie pas déplacer des gens, mais continuer à développer l'organisation sur d'autres sites", a expliqué Towriss.

"Nous étudions également les capacités d'innovation d'autres secteurs. Marcin a mentionné l'aérospatiale et il y a également d'autres industries. Et encore une fois, il s'agit de poursuivre l'intégration des outils disponibles chez GM. Nous allons étudier toutes ces possibilités et les intégrer sur l'ensemble de nos sites."

Lire aussi : Formule 1 Cadillac écarte les rumeurs envoyant Pérez chez Williams

Avec les problèmes de jeunesse liés à la communication, ce sera l'une des missions les plus importantes de Budkowski. Cadillac estime que, malgré l'extrême jeunesse de l'équipe, du potentiel a été laissé inexploité, et c'est précisément ce potentiel au sein de GM que Budkowski doit parvenir à exploiter sur le long terme.

Dans le même temps, cette décision montre que personne n'est à l'abri en F1 et qu'il faut toujours obtenir des résultats, même lorsqu'on construit une écurie à partir de zéro et qu'on pourrait penser avoir du temps devant soi.

Marcin Budkowski sait ce qui l'attend. Photo de: Cadillac Communications

Budkowski fera face à la même pression dans son nouveau rôle : oui, sa mission principale est de façonner l'écurie américaine sur le long terme, mais chaque dimanche constitue également un examen en F1.

"Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de pression sur moi, mais je suis certain qu'il y aura des attentes. Et c'est logique et normal dans ce type de rôle. Mais ces attentes ne sont pas déraisonnables et ne sont pas complètement déconnectées de la réalité de la Formule 1", a déclaré Budkowski.

"Je pense que tout le monde comprend l'ampleur du défi qui nous attend, mais il y a la volonté de s'y attaquer. Et j'aborde cette mission avec le même état d'esprit."

Le raisonnement de Cadillac n'est pas totalement illogique et s'inscrit dans une tendance plus large de la F1, où les équipes se tournent de plus en plus vers des profils techniques à leur tête, peut-être en partie en s'inspirant de modèles qui ont fait leurs preuves.

Pour un nouveau venu, le timing reste néanmoins singulier. Surtout, il montre à quel point le monde de la F1 peut être impitoyable, même pendant la pause estivale et même pour la toute nouvelle équipe de la grille.