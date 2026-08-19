Carlos Sainz prolonge avec Williams pour plusieurs années

Carlos Sainz poursuivra son aventure avec Williams au-delà de la saison 2026. L'écurie britannique a annoncé la prolongation du contrat de l'Espagnol, qui s'est engagé pour plusieurs années supplémentaires et fera ainsi partie de son duo de pilotes en 2027 aux côtés d'Alexander Albon.

Arrivé chez Williams en 2025, Sainz s'est rapidement imposé comme un élément important du projet de l'écurie. L'Espagnol a notamment décroché deux podiums en course la saison passée, à Bakou et au Qatar, ainsi qu'une troisième place lors de la course sprint d'Austin.

Cette prolongation intervient après celle d'Albon, officialisée par Williams la veille. Les deux pilotes formeront donc le duo de l'écurie pour sa 50e année de présence en Formule 1 en 2027. Pour le moment, toutefois, seul un engagement d'un an est garanti pour le Thaïlandais, dont la prolongation porte uniquement sur la saison prochaine.

Malgré une saison 2026 plus compliquée, Williams affirme vouloir poursuivre les investissements entrepris pour permettre à l'équipe de progresser et de se rapprocher des avant-postes. La prolongation de Sainz semble donc attester de la confiance du pilote espagnol envers le projet mené par l'écurie.

"Je suis ravi d'annoncer que je vais poursuivre mon aventure avec la famille Atlassian Williams F1 Team !", déclare Sainz. "Je crois sincèrement aux personnes qui composent cette équipe, aussi bien à l'usine que sur les circuits, ainsi qu'aux investissements et au travail réalisé en coulisses. Nous avons tout ce qu'il faut pour redresser la situation ensemble."

"Je suis toujours aussi déterminé qu'au premier jour à aider Williams à retrouver la place qui est la sienne et j'ai hâte de créer encore de nombreux souvenirs avec l'équipe."

Pour James Vowles, directeur de l'écurie, la prolongation de Sainz vient confirmer l'importance du pilote espagnol dans la reconstruction de la structure de Grove.

"Depuis son arrivée, le talent de Carlos au volant et son implication à l'usine sont extrêmement précieux pour ce projet", a expliqué Vowles. "Il travaille jour après jour avec ses ingénieurs pour aller chercher chaque milliseconde. C'est un leader de cette équipe et je suis ravi qu'il puisse voir ce dont nous sommes capables alors que nous poursuivons notre reconstruction."

"Ce n'est pas seulement son pilotage et sa vitesse qui se démarquent, mais aussi le travail qu'il accomplit en coulisses dans la recherche de la performance. Carlos partage les convictions et l'ambition que nous avons chez Atlassian Williams F1 Team et il les pousse chaque jour pour les concrétiser."