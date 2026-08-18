Alexander Albon prolonge chez Williams

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Williams a annoncé qu'Alexander Albon portera encore ses couleurs en 2027.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Alexander Albon, Williams

Photo de : Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Alexander Albon et Williams prolongent l'aventure. L'équipe anglaise a annoncé avoir prolongé le contrat du Thaïlandais pour la saison 2027. Albon va ainsi disputer sa sixième saison avec Williams et porter un peu plus haut le record de courses disputées pour cette formation, qu'il détient depuis le GP de Barcelone.

Vice-champion du GP3 en 2016 et troisième de la Formule 2 deux ans plus tard, Albon a fait ses débuts en F1 en 2019, comme Lando Norris et George Russell, chez Toro Rosso, avant d'être promu chez Red Bull en cours d'année pour remplacer Pierre Gasly.

Il est passé plusieurs fois près de la victoire mais a vécu une saison 2020 difficile et a été rétrogradé au poste de pilote d'essais en 2021. Il a fait son arrivée chez Williams l'année suivante et il est devenu une figure de l'équipe, qui s'est restructurée sous l'impulsion de son nouveau propriétaire, Dorilton Capital, puis de l'arrivée de son nouveau patron, James Vowles, en 2023.

"Depuis mon arrivée chez Atlassian Williams F1 en 2022, la transformation de cette équipe est difficile à décrire avec des mots", a déclaré Albon. "Une année difficile ne reflète pas toute la réalité, et cela m'apporte une motivation supplémentaire pour continuer à construire et à aller de l'avant, aux côtés de l'écurie et de nos supporters, pour réaliser de grandes choses."

 

"Notre histoire n'est pas encore terminée, je me concentre donc pleinement désormais sur tout ce qu'il faudra faire pour remonter dans le classement."

James Vowles se satisfait également de cette prolongation. "Je suis ravi qu'Alex et Atlassian Williams F1 Team poursuivent ensemble leur extraordinaire aventure", a déclaré le patron de l'équipe. "Alex a été l'un des moteurs de ce projet de transformation dès le premier jour, et nous avons encore de nombreux objectifs à atteindre, ce que nous sommes déterminés à faire."

"Alex est l'un des meilleurs pilotes du plateau et connaît mieux que quiconque les énormes progrès que nous avons réalisés ces dernières années – la prolongation de son contrat témoigne de la confiance que nous avons tous deux dans la direction que nous prenons."

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