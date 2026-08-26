La pause selon Acosta ? 24 heures de karting au Mans !

Il faut croire que Le Mans lui manquait, car entre Silverstone et Aragón, Pedro Acosta s'est offert un crochet par la Sarthe pour une activité de vacances pas tout à fait comme les autres. Pas question de se prélasser sur un transat : l'Espagnol a enfilé une combinaison, calé son mulet dans un casque, et le voilà reparti à l'assaut d'un circuit.

Amateur de karting, Acosta s'est tout bonnement inscrit aux 24 Heures Open Kart 270cc au Mans. Il a pour cela découvert le tracé B du circuit Alain Prost, voisin du circuit Bugatti qui accueille chaque année le Grand Prix de France MotoGP.

Tout au long du week-end, il s'est révélé être un membre très impliqué, au sein d'une équipe d'amis venus du circuit Go-Karts Mar Menor, près de Murcie, qu'il a l'habitude de fréquenter. Au volant d'un kart flanqué de son numéro 37 fétiche, l'équipée n'a pas mené au podium, mais qu'à cela ne tienne ! Tous ont visiblement passé un très bon week-end, à en juger par les images partagées sur les réseaux sociaux.

Le pilote KTM a toutefois dû oublier pour une nuit son confort habituel, puisqu'il n'avait pour couchage qu'un matelas gonflable. Il en aurait fallu bien plus pour effacer sa bonne humeur !

Après avoir vécu en spectateur le Grand Prix de Formule 1 de Barcelone-Catalogne au mois de juin et la course de NASCAR Brickyard 400, à Indianapolis, en juillet, Pedro Acosta s'est donc offert une nouvelle échappée dans le petit monde des quatre roues. Dès demain, il sera de retour dans son univers habituel puisque le Grand Prix d'Aragón l'attend, près d'Alcañiz, en Espagne.

Avant cette 13e manche de la saison MotoGP, il pointe au septième rang du championnat, à 77 points du leader Jorge Martín. L'objectif sera, cette fois, de remonter sur le podium, qui lui échappe depuis la Hongrie.