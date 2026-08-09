Championnat - Jorge Martín fait le break à Silverstone !
Jorge Martín est le principal bénéficiaire du week-end au GP de Grande-Bretagne. Le top 5 qui se tenait en 24 points est oublié, puisqu'il a désormais 31 points d'avance sur son premier rival.
Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
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Même s'il n'a pas gagné ce dimanche, Jorge Martín a encore fait la bonne opération au championnat, aidé par la chute d'Ai Ogura, son premier poursuivant en arrivant à Silverstone. Alors que les cinq premiers se tenaient en 24 points avant ce week-end, Martín a désormais 31 points sur le deuxième, Marco Bezzecchi, qui passe devant Ogura.
Marc Márquez accuse un retard de 40 points après un week-end difficile, et ne devance plus Fabio Di Giannantonio que d'un point. Derrière les cinq premiers, Raúl Fernández se relance après sa victoire : il reste sixième mais revient à 16 points de Márquez. Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez et Luca Marini complètent le top 10. Fabio Quartararo est 14e et Johann Zarco, dont le retour approche, occupe la 17e place.
Au championnat des constructeurs, les deux triplés d'Aprilia lui permettent d'augmenter son avance sur Ducati. L'écart est passé de 11 points avant Silverstone à 28 au moment de quitter l'Angleterre. KTM reste troisième devant Honda et Yamaha.
Les deux structures qui engagent les Aprilia dominent aussi le championnat des équipes, devant Ducati.
Championnat pilotes après le GP de Grande-Bretagne (12/22)
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|240
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|2
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|209
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|3
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|203
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|4
|M. MárquezDucati Team
|200
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|5
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|199
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|6
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|184
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|7
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|163
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|8
|P. BagnaiaDucati Team
|143
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|9
|Á. MárquezGresini Racing
|106
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|10
|L. MariniHonda HRC
|86
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|11
|E. BastianiniTech 3
|76
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|12
|F. AldeguerGresini Racing
|76
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|72
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|14
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|59
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|4
|15
|D. MoreiraTeam LCR
|54
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|53
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|34
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|29
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|19
|J. MillerPramac Racing
|22
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|3
|20
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|21
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|13
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|1
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaróTech 3
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|26
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat constructeurs après le GP de Grande-Bretagne (12/22)
|Pos.
|Constructeur
|Points
|1
|Aprilia
|367
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati
|338
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|205
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|119
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|73
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat équipes après le GP de Grande-Bretagne (12/22)
|Pos.
|Équipes
|Points
|1
|Aprilia Racing Team
|449
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|2
|Trackhouse Racing Team
|387
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|3
|Ducati Team
|343
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|4
|Team VR46
|252
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|235
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|6
|Gresini Racing
|191
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|7
|Honda HRC
|115
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|8
|Team LCR
|88
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|9
|Tech 3
|88
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|2
|10
|Yamaha Factory Racing
|80
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|4
|11
|Pramac Racing
|35
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|4
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