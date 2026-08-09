Championnat - Jorge Martín fait le break à Silverstone !

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Jorge Martín est le principal bénéficiaire du week-end au GP de Grande-Bretagne. Le top 5 qui se tenait en 24 points est oublié, puisqu'il a désormais 31 points d'avance sur son premier rival.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Départ de la course

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Raúl Fernández, Trackhouse Racing

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Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
20

Même s'il n'a pas gagné ce dimanche, Jorge Martín a encore fait la bonne opération au championnat, aidé par la chute d'Ai Ogura, son premier poursuivant en arrivant à Silverstone. Alors que les cinq premiers se tenaient en 24 points avant ce week-end, Martín a désormais 31 points sur le deuxième, Marco Bezzecchi, qui passe devant Ogura.

Marc Márquez accuse un retard de 40 points après un week-end difficile, et ne devance plus Fabio Di Giannantonio que d'un point. Derrière les cinq premiers, Raúl Fernández se relance après sa victoire : il reste sixième mais revient à 16 points de Márquez. Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez et Luca Marini complètent le top 10. Fabio Quartararo est 14e et Johann Zarco, dont le retour approche, occupe la 17e place.

Lire aussi :

Au championnat des constructeurs, les deux triplés d'Aprilia lui permettent d'augmenter son avance sur Ducati. L'écart est passé de 11 points avant Silverstone à 28 au moment de quitter l'Angleterre. KTM reste troisième devant Honda et Yamaha.

Les deux structures qui engagent les Aprilia dominent aussi le championnat des équipes, devant Ducati.

Championnat pilotes après le GP de Grande-Bretagne (12/22)

Pos. Pilote Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 240 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32
2 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 209 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23
3 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9
4 SpainM. MárquezDucati Team 200 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10
5 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 199 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15
6 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 184 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25
7 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 163 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15
8 ItalyP. BagnaiaDucati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 -
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 106 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19
10 ItalyL. MariniHonda HRC 86 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7
11 ItalyE. BastianiniTech 3 76 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 -
12 SpainF. AldeguerGresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 72 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8
14 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 59 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 4
15 BrazilD. MoreiraTeam LCR 54 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 53 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 34 5 7 1 11 5 5 - - - - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 29 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 22 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 3
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 21 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 13 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 1
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 4 - - - - - 4 - - - - - -
25 SpainP. EspargaróTech 3 2 - - - - - - - - - - - 2
26 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - - - -
27 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - -
28 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - -
29 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team   - - - - - - - - - - - -

Championnat constructeurs après le GP de Grande-Bretagne (12/22)

Pos. Constructeur Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Aprilia 367 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 - - - - - - - - - -
2 Ducati 338 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 - - - - - - - - - -
3 KTM 205 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 - - - - - - - - - -
4 Honda 119 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 - - - - - - - - - -
5 Yamaha 73 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 - - - - - - - - - -

Championnat équipes après le GP de Grande-Bretagne (12/22)

Pos. Équipes Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom
1 ItalyAprilia Racing Team 449 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55
2 United StatesTrackhouse Racing Team 387 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34
3 ItalyDucati Team 343 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10
4 ItalyTeam VR46 252 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 235 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23
6 ItalyGresini Racing 191 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19
7 JapanHonda HRC 115 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10
8 MonacoTeam LCR 88 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6
9 FranceTech 3 88 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 2
10 JapanYamaha Factory Racing 80 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 4
11 ItalyPramac Racing 35 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 4

 

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