Championnat - Jorge Martín fait le break à Silverstone !

Même s'il n'a pas gagné ce dimanche, Jorge Martín a encore fait la bonne opération au championnat, aidé par la chute d'Ai Ogura, son premier poursuivant en arrivant à Silverstone. Alors que les cinq premiers se tenaient en 24 points avant ce week-end, Martín a désormais 31 points sur le deuxième, Marco Bezzecchi, qui passe devant Ogura.

Marc Márquez accuse un retard de 40 points après un week-end difficile, et ne devance plus Fabio Di Giannantonio que d'un point. Derrière les cinq premiers, Raúl Fernández se relance après sa victoire : il reste sixième mais revient à 16 points de Márquez. Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez et Luca Marini complètent le top 10. Fabio Quartararo est 14e et Johann Zarco, dont le retour approche, occupe la 17e place.

Au championnat des constructeurs, les deux triplés d'Aprilia lui permettent d'augmenter son avance sur Ducati. L'écart est passé de 11 points avant Silverstone à 28 au moment de quitter l'Angleterre. KTM reste troisième devant Honda et Yamaha.

Les deux structures qui engagent les Aprilia dominent aussi le championnat des équipes, devant Ducati.

Championnat pilotes après le GP de Grande-Bretagne (12/22)

Championnat constructeurs après le GP de Grande-Bretagne (12/22)

Pos. Constructeur Points 1 Aprilia 367 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 - - - - - - - - - - 2 Ducati 338 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 - - - - - - - - - - 3 KTM 205 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 - - - - - - - - - - 4 Honda 119 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 - - - - - - - - - - 5 Yamaha 73 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 - - - - - - - - - -

Championnat équipes après le GP de Grande-Bretagne (12/22)