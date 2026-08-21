Alpine, Ferrari et Aston Martin font le plein de nouveautés à Zandvoort

Les Grands Prix courus au format sprint sont toujours des épreuves où l'introduction de nouveautés aérodynamiques peut être à double tranchant puisque, avec une seule séance d'essais libres, les écuries ont peu de temps pour accumuler des données fiables et faire des comparaisons.

Elles sont en effet limitées à une heure d'essais libres, immédiatement suivie le vendredi après-midi de la première séance compétitive du GP, à savoir les qualifications sprint.

Cela n'empêche toutefois pas plusieurs écuries, à commencer - chez les top teams - par la Scuderia Ferrari, de se présenter à Zandvoort, au sortir de la trêve estivale, avec d'importants packages de nouveautés. Au sein de l'écurie italienne, on en compte cinq, toutes destinées à la performance et à la recherche de plus de charge aéro.

Ces évolutions se répartissent sur trois zones différentes. La plus copieuse concerne le plancher de la SF-26, où la pièce en elle-même, ainsi que la planche et les bordures ont été revues. La disposition générale, les ailettes, les renforts, la base ou encore l'incurvation ont été modifiés, le tout pour améliorer la charge, mais aussi le conditionnement du flux dans diverses circonstances.

En outre, le diffuseur a été retravaillé avec des supports et un profil remodelés, là encore avec l'objectif de bénéficier de plus d'appui et d'un flux plus robuste. Enfin, le beam wing - le mini-aileron situé sous l'aileron arrière - évolue également, pour accompagner le nouveau diffuseur.

Photo de: Eric Le Galliot

McLaren n'est pas en reste dans une nouvelle étape d'évolution de la MCL40. L'écurie championne du monde en titre a annoncé trois nouveautés, à savoir un nouvel aileron arrière, un nouveau capot moteur (qui doit fonctionner de concert avec l'aileron revu) et des écopes de frein arrière révisées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour améliorer la qualité du flux aéro.

Chez les autres structures du top 4, Red Bull et Mercedes se contentent d'une seule nouveauté chacune. Pour l'écurie autrichienne, la modification est d'ailleurs une modification de fiabilité et non de performance, avec une suspension avant retravaillée pour limiter la contrainte exercée lors des braquages importants.

Pour Mercedes, il s'agit en revanche bien d'une évolution de performance, avec une modification au niveau des roues avant consistant en un détachement du tambour par rapport à l'écope de frein.

Enfin du nouveau chez Alpine

En dehors du top 4, l'on note en particulier que l'écurie Alpine apporte enfin aux Pays-Bas un package d'évolutions important, réclamé depuis plusieurs GP par Pierre Gasly face aux performances déclinantes d'Enstone. C'est d'ailleurs le Français lui-même qui en bénéficiera à Zandvoort.

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Ce sont ainsi huit éléments différents qui sont annoncés. Au niveau du plancher, entièrement redessiné, mais aussi de la planche et des bordures de ce même plancher, avec sans surprise l'objectif d'améliorer la qualité de l'écoulement de l'air et la charge aéro. Le diffuseur est également retravaillé dans ce but.

Les pontons et la zone de la "bouteille de coca" ont aussi été reprofilés pour fonctionner en conjonction avec le nouveau plancher. Plus en arrière, les éléments des roues, tels que les tambours ont été revus, là aussi dans le but de mieux coordonner le flux global avec le nouveau plancher.

La structure d'impact arrière voit sa géométrie être révisée, tout comme les flaps de l'aileron arrière, à la recherche d'une meilleure performance autour du flux d'air.

Aston Martin dispose d'un aileron avant revu à Zandvoort. Photo de: Eric Le Galliot

Aston Martin poursuit les grandes manœuvres sur son AMR26 avec cinq évolutions annoncées. Trois d'entre elles se focalisent sur l'aileron avant (dernier flap, plaque d'extrémité et flap optionnel), avec comme principal objectif d'améliorer les performances du nouvel élément introduit en Hongrie.

Les deux autres nouveautés concernent le diffuseur (grille et ailettes), avec comme objectif d'améliorer la charge aéro dans cette zone.

Notons qu'aucune des cinq autres écuries (Williams, Racing Bulls, Haas, Audi et Cadillac) n'a annoncé de nouveauté.