Pourquoi McLaren ne blâme pas la direction de course pour sa victoire perdue en Espagne

Après avoir décroché la pole position grâce à un tour magistral samedi, Lando Norris semblait promis à la victoire au Grand Prix d'Espagne de Formule 1, jusqu'à ce qu'une voiture de sécurité virtuelle déployée au plus mauvais moment ne réduise ses chances de succès à néant. McLaren assure toutefois qu'elle ne compte pas reprocher à la direction de course la malchance qui l'a frappée dimanche.

La configuration même du Madring rendait une victoire de Norris très probable en cas de bon départ depuis la pole, tant les dépassements se sont révélés difficiles sur le tracé espagnol.

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Après un bon envol, le Britannique est ressorti des premiers virages en tête et a rapidement creusé l'écart sur Kimi Antonelli et Max Verstappen. Mais tout a basculé lorsque les freins de Lance Stroll ont lâché, contraignant le pilote Aston Martin à immobiliser sa monoplace dans une échappatoire et provoquant le déploiement du Virtual Safety Car au 14e tour.

Le timing de l'incident a lourdement pénalisé Norris : le VSC a été déclenché seulement quelques secondes après que le Britannique a passé l'entrée des stands, puis a été suspendu au moment où il s'y engageait, un tour plus tard. Ses rivaux directs ont quant à eux profité de la neutralisation pour changer de pneus à moindre coût, tandis que Norris voyait les voitures défiler à côté de lui lorsqu'il traversait l'interminable voit des stands du Madring.

Lando Norris semblait promis à victoire facile au GP d'Espagne.

Cette mésaventure a relancé les interrogations sur les règles régissant les Safety Car et Virtual Safety Car, ainsi que sur les moyens de garantir qu'aucun pilote ne soit avantagé ou pénalisé par leur déploiement.

Andrea Stella estime toutefois que les faits de courses ne doivent en réalité pas influencer la manière dont la direction de course gère un Grand Prix, qui, selon l'Italien, se focalise à juste titre sur les conditions d'applications du règlement.

"Comme chaque fois que le timing ou la durée d'un Safety Car ou d'un Virtual Safety Car a une influence importante sur une course, nous avons l'occasion de nous demander si nous pouvons faire les choses différemment", a-t-il déclaré après la course. "Mais cela ne relève pas de la compétence du directeur de course. Celui-ci applique les directives et les règles au moment de la course qu'il dirige."

"Lorsqu'une situation comme celle qui a provoqué le Virtual Safety Car se présente, l'attention du directeur de course, à juste titre, se porte sur le moment où les conditions sont réunies pour l'activer et celui où elles permettent de la retirer. Je ne pense pas qu'il regarde ce qui se passe dans la course. Ce serait une distraction majeure."

Ne faut-il pas simplement laisser cela entre les mains des dieux ?

Stella a assuré que McLaren n'avait "absolument aucun commentaire" à faire sur la direction de course du GP d'Espagne, estimant que celle-ci avait "fait du bon travail compte tenu des circonstances". Il reconnaît toutefois qu'une réflexion plus globale pourrait être menée afin de "préserver davantage l'équité" dans ce type de situation.

"Moi-même, je ne sais pas ce qui serait juste", a poursuivi l'ingénieur. "Est-il préférable de garantir une durée suffisante pour que tout le monde soit soumis aux mêmes conditions de piste ? Par exemple, faire en sorte que la Virtual Safety Car dure au moins un tour complet ? Ou ne faut-il pas simplement laisser cela entre les mains des dieux ? Parfois, on a de la chance, parfois non. Je ne suis moi-même pas certain de la bonne réponse."

Kimi Antonelli a finalement remporté le Grand Prix d'Espagne, Lando Norris a terminé troisième.

"Mais, de manière générale, l'endroit approprié pour avoir ce genre de discussion est le Strategy Advisory Committee, le fameux SAC [un panel spécialisé de la FIA chargé d'analyser et structurer les modifications réglementaires, ndlr]. Ce sujet pourrait être ajouté à l'ordre du jour et discuté à ce niveau."

"Mais s'il devait y avoir un changement, il faudrait qu'il passe par le SAC, puis par la Commission de la F1, avant qu'une modification du Règlement Sportif puisse éventuellement être apportée."

Selon Andrea Stella, ce processus serait "relativement long", ce qui signifie qu'aucune évolution ne pourra être attendue à court terme.

Lando Norris de son côté, avait évoqué une "injustice" après la course, tout en reconnaissant avoir lui aussi bénéficié de ce type de scénario par le passé, comme de nombreux pilotes.

"J'étais le seul, le seul pilote de toute la grille, à ne pas avoir eu la possibilité de m'arrêter", a-t-il déclaré en conférence de presse. "C'est simplement malheureux. Cela s'est déjà produit en course et il y a eu beaucoup de fois où j'en ai profité, et d'autres où j'en ai été victime."

"C'est la course, mais jamais lorsque vous vous battez pour une victoire. Je pense donc que c'est probablement la première fois que je perds une victoire simplement à cause de cela."

Propos recueillis par Jake Boxall-Legge