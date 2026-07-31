Red Bull admet ne plus pouvoir maintenir son rythme de développement

Quatrième du championnat constructeurs à l'approche de la trêve estivale, Red Bull n'est pourtant plus l'équipe qu'elle était en début de saison. Si le classement ne reflète pas totalement sa progression, les chiffres montrent que l'écurie de Milton Keynes a réalisé l'une des plus fortes remontées de la grille.

Selon les données de Paceteq, partenaire de Motorsport.com, Red Bull accusait jusqu'à 1,3 seconde au tour de retard sur les meilleures voitures en rythme de course lors des Grands Prix d'Australie et de Chine, évoluant alors dans la même zone de performance que Haas ou Alpine.

Lors des deux derniers week-ends précédant la pause estivale, cet écart n'était plus que de deux à trois dixièmes. Autrement dit, Red Bull a repris près d'une seconde au peloton de tête en seulement quelques mois. Cette remontée a toutefois eu un coût, au sens propre comme au figuré.

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L'équipe a introduit deux importants packages d'évolutions, à Miami puis en Autriche, revoyant en profondeur son concept aérodynamique, avec notamment des pontons totalement redessinés, tout en éliminant l'excédent de poids de la RB22.

Alors que le directeur de Mercedes, Toto Wolff, s'était interrogé sur la capacité de Ferrari à apporter des évolutions "sans limite", la Scuderia avait rétorqué que Red Bull avait peut-être introduit encore davantage de nouvelles pièces au cours des onze premières manches de la saison.

À l'approche de la seconde moitié du championnat, Laurent Mekies reconnaît néanmoins qu'il sera difficile de maintenir un tel rythme de développement, notamment en raison du plafond budgétaire fixé cette année à 215 millions de dollars.

"Nous avons énormément développé la voiture depuis la première course afin de corriger le plus rapidement possible l'important déficit que nous avions au début de la saison", expliquait-il.

Laurent Mekies, directeur de Red Bull. Photo de: Mark Thompson / Getty Images

"Il est sans doute difficile d'imaginer que nous pourrons continuer à ce rythme. Mais nous devons malgré tout trouver le meilleur moyen d'aller chercher les trois derniers dixièmes qui nous séparent encore des meilleurs."

Le patron de Red Bull avait déjà expliqué que ces deux ou trois derniers dixièmes étaient les plus difficiles à gagner, d'autant que les équipes rivales continuent elles aussi de faire progresser leurs monoplaces.

Les leçons tirées de 2025

Au-delà du plafond budgétaire, toutes les équipes doivent désormais arbitrer entre le développement de leur monoplace actuelle et celui de la voiture de la saison prochaine.

Laurent Mekies indique que Red Bull adoptera cette fois une stratégie différente de celle de l'an dernier. En 2025, l'équipe avait continué à investir massivement sur sa voiture afin de réduire l'écart avec McLaren et permettre à Max Verstappen de viser un cinquième titre mondial.

Un choix qui s'était finalement payé au début de la saison 2026, le directeur technique Pierre Waché reconnaissant par la suite que Red Bull avait pris du retard sur son nouveau projet. Cette fois, l'écurie compte basculer plus tôt sur la préparation de 2027.

"Je ne sais pas ce que feront les autres équipes, mais une chose est certaine : à un moment donné, nous devrons décider comment répartir nos ressources entre cette saison et la suivante", confiait Mekies. "Je m'attends à ce que cette décision intervienne plus tôt que l'année dernière, en particulier compte tenu des réglementations actuelles."

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