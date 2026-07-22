Comment les remplaçants de Lambiase et Marko dessinent le futur de Red Bull

Après de longs mois principalement marqués par des annonces de départs - les rumeurs concernant le transfert attendu de Paul Monaghan chez Cadillac continuant par ailleurs de circuler -, deux nouvelles positives sont venues égayer le week-end du Grand Prix de Belgique de Formule 1 de Red Bull.

Tout d'abord, l'écurie basée à Milton Keynes a réussi à convaincre Tom Hart de ne pas finaliser son transfert chez Williams et de rester chez Red Bull. Hart a occupé pendant de nombreuses années le poste d'ingénieur performance de Max Verstappen et, cette saison, il occupe une fonction couvrant les deux monoplaces.

Il devait initialement devenir l'ingénieur de course d'Alexander Albon chez Williams, mais l'opportunité d'accéder à un poste d'ingénieur de course s'est désormais également présentée chez Red Bull, en lien avec le départ imminent de Gianpiero Lambiase.

Lambiase rejoindra McLaren en 2028, mais il devrait entamer une période de mise à l'écart avant cette date, ce qui signifie que Hart devrait prendre la relève en tant qu'ingénieur de course début 2027, avec la possibilité qu'il assure déjà l'intérim à plusieurs reprises d'ici la fin de la saison actuelle.

Laurent Mekies et Gianpiero Lambiase. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Le jour de la course à Spa, cette nouvelle a été suivie de la confirmation que Red Bull allait également recruter Gwen Lagrue, issu de Mercedes, pour diriger son programme junior.

Lagrue est l'un des dénicheurs de talents les plus respectés du paddock de F1. Le Français a passé la dernière décennie chez Mercedes, après un passage chez Lotus, et c'est lui qui a notamment repéré les pilotes actuels des Flèches d'argent, George Russell et Kimi Antonelli.

Après le Grand Prix de Belgique, Toto Wolff a révélé que Mercedes était actuellement "en discussions concernant l'avenir" avec Lagrue, ce qui explique pourquoi aucune date de prise de fonction chez Red Bull n'a encore été annoncée. Mercedes devrait pallier son départ par un remaniement interne, les membres de l'équipe soulignant que le constucteur dispose d'une dizaine de recruteurs qui recherchent en permanence de jeunes pilotes.

L'arrivée de Lagrue peut, d'une certaine manière, être considérée comme s'inscrivant dans le plan de succession de Red Bull pour Helmut Marko, qui a supervisé le programme junior pendant 25 ans avant de se retirer à la fin de l'année dernière.

L'Autrichien a joué un rôle majeur dans les parcours couronnés de succès de Sebastian Vettel et Max Verstappen, et, en coulisses l'année dernière, il s'est montré un fervent défenseur de la promotion d'Isack Hadjar (chez Red Bull) et d'Arvid Lindblad (en F1). Deux décisions se sont avérées payantes en 2026.

Les plans A et B de Mekies

Red Bull considère la signature de Lagrue comme une déclaration d'intention à deux égards. Tout d'abord, cette décision souligne l'engagement de l'écurie envers les jeunes pilotes, ce qui est logique compte tenu de l'existence de son écurie sœur, Racing Bulls, et de son rôle dans la préparation des pilotes en vue de leur promotion chez Red Bull.

Depuis Verstappen, le programme n'a pas produit d'autre talent d'un niveau aussi exceptionnel. Cependant, la progression d'Hadjar cette année et la saison de rookie encourageante de Lindblad chez Racing Bulls montrent que la formation de ses propres talents reste la voie dans laquelle l'écurie croit pour l'avenir.

Avec Nikola Tsolov, le prochain talent attend déjà en coulisses - le directeur de l'écurie Racing Bulls, Alan Permane, l'a décrit à Spa comme étant "le prochain sur la liste" -, mais avec l'arrivée de Lagrue, Red Bull cherche également à renforcer son vivier pour les générations à venir.

Red Bull voit également dans cette décision un signal adressé à l'extérieur, indiquant qu'elle reste capable d'attirer du personnel issu d'écuries rivales. Ces dernières années, l'écurie de Milton Keynes a surtout fait parler pour avoir perdu des figures clés, ce qui s'est traduit par une longue liste de départs, notamment ceux de Rob Marshall, Adrian Newey, Lambiase et Jonathan Wheatley.

La signature de Lagrue est donc considérée en interne comme la preuve que Red Bull reste une écurie capable de débaucher des éléments clés chez ses rivaux.

Gwen Lagrue, en discussion avec Frédéric Vasseur et Laurent Mekies. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Les projets concernant Hart et Lagrue s'inscrivent également dans la lignée de ce que Mekies a expliqué en Autriche au sujet de sa manière de travailler chez Red Bull. À cette occasion, le directeur de l'écurie a révélé que la promotion en interne serait toujours le plan A pour remplacer les cadres partants, mais que l'équipe n'hésiterait pas à passer au plan B si nécessaire, à savoir le recrutement de talents externes.

"Dans la mesure du possible, nous essaierons toujours de voir comment nous pouvons procéder à des promotions internes. Nous avons formé un certain nombre de talents au cours des dernières années, et nous en sommes fiers. Nous souhaitons poursuivre dans cette voie", avait expliqué Mekies.

"Si et quand nous aurons besoin de faire appel à un ensemble spécifique de compétences ou d'expérience provenant de certains de nos chers concurrents dans la voie des stands, nous le ferons - comme nous l'avons déjà fait par le passé."

"Et c'est ainsi que nous voyons les choses. Nous donnons les meilleures chances à nos talents. Et si nous devons nous tourner vers l'extérieur pour renforcer nos effectifs, nous le ferons avec plaisir."

Cette philosophie a été appliquée tant au poste d'ingénieur de course qu'au programme des jeunes talents. La nomination de Hart peut être considérée comme une promotion interne, même si Red Bull a d'abord dû faire annuler son transfert chez Williams pour que cela puisse se concrétiser.

Soit dit en passant, Mekies avait déjà laissé entendre exactement cela en Autriche, même si, à l'époque, personne dans la salle de conférence de presse ne savait qu'il faisait référence à Hart.

"Si je regarde les noms qui ont circulé ces derniers mois, la plupart d'entre eux sont toujours dans le garage", avait-il déclaré. "Certains n'ont jamais voulu partir, d'autres ont changé d'avis et restent avec nous."

Alors que Hart représente une promotion interne, la succession de Marko combine en réalité ces deux approches. Guillaume Rocquelin s'était initialement vu confier un rôle encore plus important, mais la direction du programme junior sera désormais davantage renforcée par l'arrivée de Lagrue. En effet, ce dernier possède ce que Mekies a décrit plus haut comme "un ensemble spécifique de compétences ou d'expérience".

Red Bull a-t-elle la "profondeur de banc" pour garder Verstappen ?

Ces deux décisions s'inscrivent donc dans la vision de Mekies quant à la manière dont il souhaite diriger l'équipe et accompagner Red Bull dans sa période de transition. Il s'agit d'une transition dans la mesure où de nombreuses figures clés de la précédente période de succès ont quitté l'équipe, et où de nouveaux visages remodèlent progressivement l'organisation en vue de l'avenir.

La question finale qui se pose naturellement est de savoir si cela suffira à retenir Verstappen. En fin de compte, tout se résume à une seule considération : dans quel groupe de personnes Verstappen lui-même a-t-il le plus confiance pour les années à venir, et où voit-il le plus grand potentiel ?

Max Verstappen (Red Bull) Photo de: Liam Fabre

McLaren compte désormais plusieurs visages familiers à Verstappen, notamment Marshall, Will Courtenay et, à partir de 2028, Lambiase. Red Bull, quant à elle, met tout en œuvre pour offrir à Verstappen un environnement qui continue d'être sur mesure.

Il y a quelques mois, le quadruple champion du monde a révélé qu'il avait déjà en tête une personne au sein de l'équipe pour succéder à Lambiase, et tout porte à croire qu'il faisait référence à Hart. Red Bull a désormais réussi à concrétiser ce projet en parvenant à un accord avec Williams.

Si Verstappen venait finalement à décider de partir, Hart prendrait tout de même la relève en tant que prochain ingénieur de course de Red Bull, même s'il travaillerait alors avec un autre pilote.

Mekies, cependant, espère que l'on n'en arrivera pas là et reste convaincu que l'équipe dispose encore d'une "profondeur de banc" suffisante - comme le disait souvent Christian Horner - pour revenir au premier plan dans les années à venir.

"Sur ce point, je suis extrêmement confiant", a déclaré Mekies lorsqu'il a été interrogé à ce sujet par Motorsport.com. "Nous disposons de talents incroyables à tous les niveaux et, par conséquent, nous n'irons certainement pas chercher d'excuses en disant qu'il nous manque A, B ou C pour retrouver notre compétitivité optimale. Nous avons tout ce qu'il faut en interne."

"Si nous avons besoin de quelque chose pour compléter le tableau, nous le ferons, mais nous ne sommes certainement pas limités par la qualité des talents dont nous disposons."

Quant à savoir si Verstappen a suffisamment confiance en Red Bull pour l'avenir, c'est une question à laquelle seul le Néerlandais peut répondre.

Ce qui apparaît déjà clairement durant cette période de transition, cependant, c'est la philosophie de Mekies et de Red Bull pour l'avenir - et cela transparaît dans les plans de succession de l'écurie pour Marko et Lambiase.