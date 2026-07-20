Red Bull chipe à Mercedes son dénicheur de talents français

Gwen Lagrue, le dénicheur de talents qui fait les beaux jours du programme junior de Mercedes depuis 2016, devrait, selon nos informations, rejoindre le clan Red Bull pour superviser un programme similaire. L'incertitude plane sur le moment où le Français va débuter à son nouveau poste. Les parties impliquées n'ont pour le moment fait aucun commentaire.

Lagrue est particulièrement réputé dans le paddock pour son rôle dans la mise au point d'un programme junior solide chez Mercedes. Il ne faut pas chercher bien loin pour trouver l'illustration la plus parfaite de son influence puisqu'il a supervisé les carrières junior et l'accession à la Formule 1 des actuels titulaires de la marque à l'étoile que sont George Russell et Kimi Antonelli.

La carrière de Lagrue a débuté par le karting avant qu'il ne bifurque vers le rallye. Il a ensuite décidé de se consacrer au management de pilotes et au développement de talents, se bâtissant dès lors une réputation de dénicheur de pépites.

Après avoir travaillé de façon indépendante, il a été recruté en 2011 par ce qui était alors l'écurie Lotus, avec à sa tête Éric Boullier, comme responsable du programme junior de la structure. Pendant son passage à Enstone, il s'est signalé par la découverte de pilotes tels qu'Esteban Ocon ou Alexander Albon.

Lagrue pour (re)donner des ailes à Red Bull

George Russell (au centre) et Gwen Lagrue (à droite), en 2019, quand le Britannique était chez Williams. Photo de: Joe Portlock - Formula 1

C'est ensuite, en 2016, qu'il a intégré Mercedes. Sa première mission à son arrivée fut de persuader George Russell, alors grand espoir du sport auto, de refuser une offre pour piloter en DTM au sein de l'équipe BMW d'usine et à continuer en monoplace sous la bannière de Mercedes.

Russell a été suivi au sein du programme junior de Mercedes d'autres jeunes prometteurs, au premier rang desquels l'on retrouve Antonelli, qui mène le championnat pilotes 2026 pour sa seconde saison en Formule 1. Repéré à ses 11 ans par Lagrue, le recrutement de l'Italien était forcément un pari, d'autant que tout le monde au sein de la marque allemande n'y croyait pas.

Pour Red Bull, le recrutement de Lagrue est une addition particulièrement intéressante dans le cadre du nouveau chapitre entamé cette année par son programme junior, à la tête duquel ne figure plus Helmut Marko, poussé vers la sortie l'an passé après avoir amené de nombreux pilotes vers la F1, dont les champions du monde Sebastian Vettel et Max Verstappen.

Avec Roberto Chinchero

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