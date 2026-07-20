Red Bull désigne le successeur de Lambiase aux côtés de Verstappen
Tom Hart semblait initialement en passe de rejoindre Williams, mais Red Bull l'a convaincu de rester. Il devrait succéder à Gianpiero Lambiase, qui rejoindra McLaren en 2028.
Photo de : Red Bull Content Pool
Comme attendu, Red Bull comblera le départ prochain de Gianpiero Lambiase en puisant dans ses propres rangs. Max Verstappen avait révélé il y a quelques semaines qu'il avait déjà quelqu'un en tête au sein de l'équipe pour lui succéder, et cette personne s'avère être Tom Hart.
À la suite d'informations publiées précédemment par le journal néerlandais De Telegraaf, Red Bull a désormais confirmé à Motorsport.com que Hart reprendra bel et bien le poste d'ingénieur de course occupé par Lambiase.
L'ingénieur britannique semblait initialement se diriger vers Williams, où il devait devenir l'ingénieur de course d'Alexander Albon. Cependant, Red Bull a réussi à empêcher ce transfert. L'écurie a demandé à Williams d'annuler celui-ci, et un accord a désormais été conclu.
Lors du Grand Prix d'Autriche, le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, avait déjà laissé entrevoir cette évolution. Interrogé sur les rumeurs concernant l'ingénieur en chef Paul Monaghan, qui semble en passe de rejoindre Cadillac, Mekies a répondu : "Si je regarde les noms qui ont circulé ces derniers mois, la plupart d'entre eux sont toujours dans le garage. Certains n'ont jamais voulu partir, d'autres ont changé d'avis et restent avec nous."
Ces derniers mots faisaient référence à Hart. Au cours des dernières saisons, il a occupé le poste d'ingénieur performance de Verstappen, mais cette année, il a endossé un rôle différent, en s'occupant des deux voitures.
Tom Hart, ici entre Max Verstappen et George Russell, lors du podium du GP d'Azerbaïdjan 2022.
Photo de: Red Bull Content Pool
La date exacte à laquelle il sera promu au poste d'ingénieur de course n'a pas encore été fixée, car elle dépend de la date à laquelle Lambiase quittera ses fonctions chez Red Bull. Il rejoindra McLaren en 2028 en tant que directeur des opérations de piste, mais il devrait entamer une période de préavis avant cette date.
En conséquence, Hart devrait prendre ses fonctions d'ingénieur de course début 2027 et remplacera également Lambiase à plusieurs reprises au cours de la seconde moitié de la saison 2026. Afin d'assurer une transition en douceur, Hart a récemment acquis une certaine expérience à ce poste lors de la journée de roulage promotionnel d'Isack Hadjar à Silverstone.
Même si Verstappen décidait de quitter Red Bull, Hart prendrait tout de même la relève en tant qu'ingénieur de course - dans ce scénario, toutefois, ce serait auprès du successeur de Verstappen.
Alors que Red Bull a réussi à conserver Hart, Monaghan était une nouvelle fois absent du week-end de Spa-Francorchamps, sur fond de spéculations persistantes concernant son avenir.
Une arrivée à un poste "encore plus important" chez Cadillac semble imminente, bien qu'il n'ait pas encore officiellement remis sa démission à Red Bull. Monaghan avait également manqué le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone il y a deux semaines.
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