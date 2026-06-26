Red Bull ne s'inquiète pas pour Verstappen malgré un nouveau départ en vue

En marge du Grand Prix d'Autriche, Paul Monaghan est devenu le dernier membre important de Red Bull à voir son nom associé à un possible départ de l'écurie basée à Milton Keynes.

RacingNews365 a été le premier média à révéler vendredi que l'ingénieur en chef de 58 ans se dirigeait vers Cadillac. Officiellement, aucune des deux équipes ne souhaite commenter ces informations, mais Motorsport.com a appris auprès de sources dans le paddock que ces rumeurs reposent sur des éléments concrets.

Même si aucune annonce officielle n'a été faite et qu'un éventuel transfert relèverait de toute façon du long terme, cette situation ne se présente pas de manière isolée. Plus tôt cette année, il est apparu que l'ingénieur de course de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, rejoindrait McLaren en 2028.

Auparavant, Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Will Courtenay et Rob Marshall sont tous partis chez la concurrence, tandis que Red Bull s'est également séparée de Christian Horner et Helmut Marko.

Chaque cas est toutefois différent et doit être jugé selon ses propres critères – notamment les considérations financières personnelles – et il en va de même ici, Monaghan pouvant potentiellement occuper un rôle encore plus important au sein du département technique de Cadillac.

Même si Red Bull ne souhaite pas encore commenter publiquement, des sources au sein de l'équipe soulignent qu'un plan de succession est en place pour chaque membre important, y compris Monaghan.

Paul Monaghan (ingénieur en chef de Red Bull). Photo de: Dom Romney / Motorsport Images

"Il y a beaucoup de rumeurs autour de l'équipe et de son personnel. Et même si nous avons commenté le cas de GP [Lambiase], parce qu'il est évidemment très exposé - c'est l'un de nos ingénieurs les plus exposés et il va prendre un rôle encore plus exposé -, mais je ne pense pas qu'il serait juste de ma part de commenter chaque rumeur qui sort", a déclaré Mekies.

"Si je regarde les noms qui ont circulé ces derniers mois, la plupart sont toujours dans le garage. Certains n'ont jamais voulu partir, certains ont changé d'avis et restent avec nous."

Cette dernière remarque semble notamment faire référence aux spéculations concernant Hannah Schmitz, même si les informations au sujet de Monaghan semblent bien plus fondées.

Encore assez de profondeur chez Red Bull ?

Même si Red Bull ne souhaite pas évoquer de noms précis à ce stade, Mekies a confirmé qu'à ses yeux, suffisamment de talents restent présents dans l'équipe pour l'avenir, y compris dans l'hypothèse d'un départ de Monaghan.

"Sur ce point, je suis extrêmement confiant", a déclaré Mekies à Motorsport.com. "Et je fais référence à la remarque que j'ai faite plus tôt : l'aspect le plus marquant de ces 12 premiers mois. L'aspect le plus marquant est la profondeur que nous avons."

Laurent Mekies, directeur de Red Bull. Photo de: Clive Mason / Getty Images

"Nous avons des talents incroyables à tous les niveaux et nous n'allons donc certainement pas chercher une excuse en vous disant qu'il nous manque A, B ou C pour retrouver notre niveau de compétitivité maximal. Nous avons tout en interne."

"Si nous avons besoin de quelque chose pour compléter l'équation, nous le ferons, mais nous ne sommes certainement pas limités par la qualité des talents dont nous disposons."

Concrètement, cela signifie que Red Bull privilégie d'abord les promotions internes lorsque des cadres quittent l'équipe. Cela avait également été le cas plus tôt cette année avec l'ingénieur en chef chargé de la performance et de la conception, Ben Waterhouse.

"Pour Max, seule une voiture rapide compte"

Néanmoins, tous ces changements au sein de l'équipe – combinés aux difficultés actuelles de Red Bull en piste – soulèvent naturellement la question de savoir si l'écurie peut faire suffisamment pour convaincre Verstappen de rester au-delà de 2026. Mekies souligne que, de ce point de vue, une seule chose compte : la performance.

Dans cette optique, le nouveau package d'évolutions de Red Bull à Spielberg revêt une importance majeure, notamment parce que Mekies reconnaît que, dans le contexte du plafond budgétaire, Red Bull ne peut pas introduire des nouveautés indéfiniment.

"Concernant Max, il veut une voiture rapide. Il a toujours voulu une voiture rapide, et il nous fait totalement confiance pour nous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons, à court et à long terme, afin de retrouver le chemin du succès et de continuer à connaître le succès", a répondu Mekies.

"Comme je l'ai dit il y a quelques semaines, nous ne demandons pas à Max chaque semaine [s'il reste]. Il redouble d'efforts avec nous, il nous aide à trouver la bonne direction de développement pour la voiture, encore ce matin en réalisant de très nombreuses analyses pendant les séances pour essayer de tout explorer."

"Donc, ce n'est pas un sujet pour nous. Le sujet pour nous, c'est de ramener la voiture là où nous voulons qu'elle soit. Et comme vous serez peut-être d'accord, je l'espère, si la voiture revient là où nous voulons qu'elle soit, il n'y aura pas de discussion."