Depuis le retour de la trêve d'avril, Ferrari a régulièrement apporté des nouveautés sur sa SF-26. De quoi entraîner des interrogations du côté de Mercedes quant à la question du plafond budgétaire.

Depuis 2021, les écuries de Formule 1 doivent opérer en ne dépassant pas un certain niveau de dépenses à l'année. Les motoristes sont également concernés depuis peu, et loin est donc le temps où les grosses cylindrées du championnat pouvaient se permettre des budgets de développement pharaoniques.

Dans le clan Ferrari, il y a eu depuis Miami deux packages d'évolutions importants (en Floride et à Barcelone), auxquels se sont ajoutées des améliorations plus ponctuelles mais également l'introduction d'un moteur évolué en Autriche. Cela n'est pas sans susciter une certaine suspicion chez Toto Wolff.

À mon avis, ils devraient bientôt être à court d'argent, dans le cadre du plafond budgétaire.

"Nous sommes un peu surpris que Ferrari puisse apporter autant d'améliorations énormes à sa voiture comme elle le fait", a déclaré le patron de Mercedes après le Grand Prix d'Autriche, où la SF-26 disposant, en plus d'une nouvelle spécification moteur, d'éléments d'aileron avant révisés, sans compter quelques pièces de test.

"À mon avis, ils devraient bientôt être à court d'argent, dans le cadre du plafond budgétaire, car de notre côté nous ne pouvons pas le faire. Nous ne disposons tout simplement pas d'une marge suffisante au niveau du plafond pour pouvoir introduire autant de pièces qu'eux."

"J'espère donc que la situation sera différente vers la fin de la saison, lorsqu'ils ne pourront plus introduire de nouvelles pièces. Du moins, disons que c'est ce que la logique voudrait, et que nous pourrons alors en introduire davantage."

Lewis Hamilton a remporté le GP de Barcelone suite à l'introduction d'un nouveau package par Ferrari. Photo de: Peter Fox / Getty Images

Outre la question aérodynamique, Ferrari a donc fait évoluer son moteur via le système ADUO (opportunités supplémentaires de développement et de mise à jour), dès le GP d'Autriche, l'une des premières épreuves après le premier examen de la hiérarchie des moteurs thermiques par la FIA.

Chez Mercedes, l'unité de puissance a également été modifiée, mais pour des raisons de fiabilité, ce qui n'entre donc pas dans l'ADUO dont elle devrait bénéficier, à un niveau moindre que Ferrari, puisque - sous réserve que cela soit bien confirmé par le réexamen demandé - Red Bull Ford est le motoriste de référence.

Wolff assure de son côté que Mercedes n'a pas de développements moteur liés à l'ADUO dans les tuyaux, au contraire de la Scuderia ou même d'Audi (qui avait introduit un nouveau bloc dès Barcelone). La structure de Brackley n'a pas introduit beaucoup de nouveautés depuis son premier, et seul, gros package de Montréal.

"Les seuls qui ne ralentissent pas [sur les évolutions], c'est Ferrari", a déclaré Wolff. "Vous pouvez constater que nous avons introduit un gros [package d'évolutions] à Montréal. Entre-temps, nous apportons de petites modifications."

"Je pense qu'il en va de même pour Red Bull et McLaren. C'est juste que Ferrari semble ne connaître aucune limite à cet égard - et pour couronner le tout, ils s'attendaient à un ADUO et sont arrivés avec un nouveau moteur. Ils ont donc dû commencer le développement il y a six mois…"

Avec Stuart Codling et Oleg Karpov