Après son pari sur 2026, Alpine "va dans la bonne direction", selon Gasly

S'il y a bien une équipe qui semble, pour l'instant, avoir réussi son pari pour 2026, c'est bien Alpine. L'an passé, l'écurie franco-britannique avait essuyé de nombreuses critiques pour avoir très tôt abandonné le développement de sa monoplace 2025 afin de se concentrer sur le nouveau règlement.

Conséquence : Pierre Gasly et Franco Colapinto occupaient quasiment systématiquement les dernières positions du plateau en fin de saison, au volant d'une voiture logiquement en retard sur la concurrence.

Entre les nombreuses sorties médiatiques de son dirigeant, Flavio Briatore, sur le caractère révolutionnaire de cette réglementation 2026 pour Alpine et ce choix stratégique assumé, l'équipe était donc attendue au tournant cette année. Et, jusqu'à présent, elle semble plutôt bien s'en sortir.

À l'aube de la neuvième manche de la saison, disputée à Silverstone, Alpine est classée cinquième du championnat constructeurs avec 57 points, ce qui en fait la meilleure équipe du milieu de grille. Elle compte 13 points d'avance sur sa première poursuivante, Racing Bulls, mais reste à 58 unités de Red Bull, dernière des équipes de tête.

L'A526 a montré de belles choses cette saison, se battant régulièrement pour les places dans le top 10 et offrant même un podium à Pierre Gasly à Monaco, au terme d'une course - et après-course - riche en rebondissements. Mais l'objectif d'Alpine, comme le répète régulièrement Flavio Briatore, n'est pas d'être la meilleure équipe du midfield, mais bien de s'installer durablement parmi les top teams.

Si un plan sur 100 courses avait un temps été avancé pour faire d'Alpine la nouvelle Red Bull, le discours a depuis évolué du côté d'Enstone. "Je pense que le calendrier est le même pour nous tous dans l'équipe : le plus rapidement possible", a déclaré Pierre Gasly en conférence de presse en Autriche, lorsqu'il a été interrogé sur les ambitions de l'écurie et sa capacité à se battre rapidement pour le championnat.

"Qu'est-ce que cela signifie exactement ? De manière réaliste, il faut regarder ce que nous pouvons améliorer dès maintenant, à court terme, connaître nos forces et nos faiblesses en tant qu'équipe, et savoir combien de temps il nous faudra pour assembler toutes les pièces du puzzle."

"Je pense que Flavio est là depuis suffisamment longtemps pour savoir que ce genre de chose ne se fait pas du jour au lendemain. Nous aimerions tous que ce soit le cas, mais la réalité est bien différente."

Pierre Gasly (Alpine) Photo de: Eric Le Galliot

"Je pense que l'objectif est clairement de s'installer en tête du milieu de grille, puis de se rapprocher progressivement des équipes qui nous précèdent, et c'est là-dessus que nous devons nous concentrer à court terme", a expliqué Gasly.

"Mais je crois totalement au plan d'action de Flavio et à ce que nous devons mettre en place. Beaucoup de pas dans la bonne direction ont été faits depuis l'année dernière, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'atteindre ce que nous voulons accomplir en Formule 1 avec Alpine. Cela dit, j'espère vraiment que nous y parviendrons."

Gasly parmi les six meilleurs pilotes du plateau ?

Sur les 57 points accumulés par Alpine jusqu'à présent, Pierre Gasly en a inscrit 41. Le Français est en particulièrement grande forme depuis le début de la saison, avec six apparitions en Q3 en 11 qualifications et sept arrivées dans le top 10, dont six consécutives en Grand Prix. Une série qui a pris fin en Autriche, où il n'a pu faire mieux que 13e.

Au vu des performances de son pilote, Flavio Briatore avait lui-même déclaré que Pierre Gasly faisait actuellement partie des six meilleurs pilotes du plateau. Informé de cette déclaration, le Français s'est réjoui des louanges de son patron, avant d'affirmer qu'il partageait cet avis.

"Je pense que c'est le cas", a-t-il confié. "Ça fait plaisir de l'entendre de la bouche de Flavio, mais cela fait suffisamment longtemps que je suis en Formule 1 pour savoir que je dois me concentrer sur mon propre travail. J'essaie d'être le meilleur possible chaque fois que je monte dans la voiture, et parfois, le mieux que je puisse faire, c'est une 15e place, comme l'an dernier. Cela ne veut pas dire que je suis un mauvais pilote."

"Parfois, on dispose d'une voiture qui permet de viser le top 5, une victoire ou le top 10, et il faut simplement en extraire le maximum. Je pense que je suis performant. Est-ce que je peux encore progresser ? Oui, bien sûr, et c'est ce à quoi je travaille chaque jour. Je pense toujours que je suis capable de livrer des performances encore meilleures que celles que je réalise actuellement, et c'est là-dessus que je dois continuer à travailler."

"Oui, c'est agréable d'entendre cela de la part de Flavio. Nous travaillons très bien ensemble, je suis satisfait de la dynamique que nous avons au sein de l'équipe, et j'espère simplement que nous serons capables de réaliser des performances encore meilleures que celles que nous montrons aujourd'hui."