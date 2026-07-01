Cadillac avec une livrée spéciale pour les 250 ans de l'indépendance US
Cadillac se présentera à Silverstone avec une livrée spéciale célébrant la fête nationale des États-Unis d'Amérique, le 4 juillet.
Après McLaren et Williams, c'est au tour de Cadillac d'annoncer une décoration spéciale pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui aura pour thème la fête nationale américaine et la célébration de son indépendance.
L'identité de l'écurie, qui a rejoint pour la première fois la Formule 1 cette année, s'est depuis le début affirmée autour de son origine américaine - tentant de prendre le contre-pied d'une écurie Haas qui a rarement joué sur ses racines - et les références ont depuis été nombreuses, du spot de présentation faisant appel au fameux discours "Nous avons choisi d'aller sur la Lune" de John Kennedy jusqu'à la livrée spéciale utilisée pour la première épreuve états-unienne à Miami.
Il n'est donc pas véritablement étonnant que pour marquer le week-end de la fête nationale des États-Unis, qui a lieu le 4 juillet (donc samedi), Cadillac pare sa monoplace d'habitude quasiment toute de noir et de blanc vêtue des couleurs de la bannière étoilée. Plus encore, il s'agit en 2026 d'un anniversaire symbolique puisque ce jour marquera les 250 ans de l'indépendance de la fédération.
Évidemment, il n'échappera pas aux amateurs d'Histoire et d'ironie que la célébration de l'indépendance des États-Unis d'Amérique par Cadillac aura lieu sur le territoire métropolitain de l'empire auquel appartenaient les 13 colonies qui se sont rebellées et ont formé cette nouvelle nation, au terme d'une Guerre d'indépendance qui dura sept ans.
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