Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Ferrari accumule les nouveautés, Mercedes s'interroge

Formule 1
Ferrari accumule les nouveautés, Mercedes s'interroge

Cadillac avec une livrée spéciale pour les 250 ans de l'indépendance US

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Cadillac avec une livrée spéciale pour les 250 ans de l'indépendance US

Fernández et Trackhouse finalisent les derniers détails de leur contrat

MotoGP
Fernández et Trackhouse finalisent les derniers détails de leur contrat

Pourquoi la F1 s'engage sur le long terme pour remplir un calendrier de 24 GP

Formule 1
Pourquoi la F1 s'engage sur le long terme pour remplir un calendrier de 24 GP

Un des nouveaux constructeurs du WRC prépare ses premiers tests

WRC
Un des nouveaux constructeurs du WRC prépare ses premiers tests

Laura Müller conseille les femmes du sport auto : "N'acceptez les conneries de personne"

Formule 1
Laura Müller conseille les femmes du sport auto : "N'acceptez les conneries de personne"

Assen, un Grand Prix "plutôt anonyme" pour Ducati

MotoGP
GP des Pays-Bas
Assen, un Grand Prix "plutôt anonyme" pour Ducati

Verstappen vers McLaren : rumeur sérieuse ou moyen de pression ?

Formule 1
Verstappen vers McLaren : rumeur sérieuse ou moyen de pression ?
Formule 1 GP de Grande-Bretagne

Cadillac avec une livrée spéciale pour les 250 ans de l'indépendance US

Cadillac se présentera à Silverstone avec une livrée spéciale célébrant la fête nationale des États-Unis d'Amérique, le 4 juillet.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
CadillacF1Team_10453_HiRes

Après McLaren et Williams, c'est au tour de Cadillac d'annoncer une décoration spéciale pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui aura pour thème la fête nationale américaine et la célébration de son indépendance.

L'identité de l'écurie, qui a rejoint pour la première fois la Formule 1 cette année, s'est depuis le début affirmée autour de son origine américaine - tentant de prendre le contre-pied d'une écurie Haas qui a rarement joué sur ses racines - et les références ont depuis été nombreuses, du spot de présentation faisant appel au fameux discours "Nous avons choisi d'aller sur la Lune" de John Kennedy jusqu'à la livrée spéciale utilisée pour la première épreuve états-unienne à Miami.

Il n'est donc pas véritablement étonnant que pour marquer le week-end de la fête nationale des États-Unis, qui a lieu le 4 juillet (donc samedi), Cadillac pare sa monoplace d'habitude quasiment toute de noir et de blanc vêtue des couleurs de la bannière étoilée. Plus encore, il s'agit en 2026 d'un anniversaire symbolique puisque ce jour marquera les 250 ans de l'indépendance de la fédération.

Évidemment, il n'échappera pas aux amateurs d'Histoire et d'ironie que la célébration de l'indépendance des États-Unis d'Amérique par Cadillac aura lieu sur le territoire métropolitain de l'empire auquel appartenaient les 13 colonies qui se sont rebellées et ont formé cette nouvelle nation, au terme d'une Guerre d'indépendance qui dura sept ans.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Pourquoi la F1 s'engage sur le long terme pour remplir un calendrier de 24 GP

Meilleurs commentaires
Plus de
Fabien Gaillard

Ferrari accumule les nouveautés, Mercedes s'interroge

Formule 1
Formule 1
Ferrari accumule les nouveautés, Mercedes s'interroge

Le programme du GP de Grande-Bretagne F1 2026 : dates, horaires et infos

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Le programme du GP de Grande-Bretagne F1 2026 : dates, horaires et infos

Entre "erreurs" et excès de confiance, Antonelli perd une opportunité

Formule 1
Formule 1
GP d'Autriche
Entre "erreurs" et excès de confiance, Antonelli perd une opportunité
Plus de
Sergio Pérez

Cadillac évolue dans le chaos en Autriche

Formule 1
Formule 1
GP d'Autriche
Cadillac évolue dans le chaos en Autriche

Cadillac va introduire un important package d'évolutions en Autriche

Formule 1
Formule 1
GP d'Autriche
Cadillac va introduire un important package d'évolutions en Autriche

Ocon blâme l'erreur de Pérez pour le contact avec Bearman à Monaco

Formule 1
Formule 1
GP de Barcelone-Catalogne
Ocon blâme l'erreur de Pérez pour le contact avec Bearman à Monaco
Plus de
Cadillac

Red Bull dévoile son gros package d'évolutions à domicile

Formule 1
Formule 1
GP d'Autriche
Red Bull dévoile son gros package d'évolutions à domicile

Colton Herta apprivoise la F1 : "Tout va plus vite que tout ce que j'ai connu"

Formule 1
Formule 1
GP de Barcelone-Catalogne
Colton Herta apprivoise la F1 : "Tout va plus vite que tout ce que j'ai connu"

Le point maladroitement perdu par Pérez, deux fois mal placé sur la grille

Formule 1
Formule 1
GP de Monaco
Le point maladroitement perdu par Pérez, deux fois mal placé sur la grille

Dernières actus

Ferrari accumule les nouveautés, Mercedes s'interroge

Formule 1
Ferrari accumule les nouveautés, Mercedes s'interroge

Cadillac avec une livrée spéciale pour les 250 ans de l'indépendance US

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Cadillac avec une livrée spéciale pour les 250 ans de l'indépendance US

Fernández et Trackhouse finalisent les derniers détails de leur contrat

MotoGP
Fernández et Trackhouse finalisent les derniers détails de leur contrat

Pourquoi la F1 s'engage sur le long terme pour remplir un calendrier de 24 GP

Formule 1
Pourquoi la F1 s'engage sur le long terme pour remplir un calendrier de 24 GP