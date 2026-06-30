McLaren retrouve ses couleurs historiques à Silverstone !

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Après avoir roulé avec une livrée célébrant ses 1000 Grands Prix en Formule 1 à Monaco puis à Barcelone, McLaren a repris ses couleurs habituelles au Red Bull Ring mais va de nouveau les abandonner au GP de Grande-Bretagne.

McLaren va faire rouler Lando Norris et Oscar Piastri dans des monoplaces aux couleurs spéciales, inspirées par la livrée de la voiture de Bruce McLaren en 1966, lors de la première saison de l'équipe.

Pour ses débuts en F1, McLaren n'avait pas une livrée orange, mais la M2B était surtout blanche, avec une ligne verte tout le long de la voiture. Cette ligne sera plus large sur la MCL40 ce week-end.

 

Cette livrée, nommée "Spark What's Next" par McLaren, va également servir de base pour faire la promotion de Google Gemini, l'agent IA du géant de la tech. Les pilotes auront quant à eux des combinaisons blanches, qui afficheront le nom de Bruce McLaren.

"Notre livrée Silverstone rend hommage à nos origines et à tout ce que nous avons construit depuis", a déclaré Louise McEwen, directrice du marketing chez McLaren. "La McLaren M2B symbolise le début d'un parcours marqué par une innovation sans relâche et la conviction que tout est possible, et ce design donne vie à cet esprit."

 

Pendant tout le week-end, McLaren et Google vont permettre de suivre le Grand Prix de Grande-Bretagne depuis le Gemini Paddock, installé à la Truman Brewery à Londres. Williams, qui aura aussi des couleurs spéciales ce week-end, a lancé une initiative similaire à Piccadilly Circus.

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