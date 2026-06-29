Williams aura une livrée spéciale à Silverstone

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Devant son public, Williams arborera les couleurs de l'Union Jack pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Basile Davoine
Publié:
Williams F1 Team British GP livery

Photo de : Williams

L'écurie britannique Williams a présenté une (timide) livrée spéciale aux couleurs du drapeau britannique pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, son épreuve à domicile le week-end prochain.

La Williams FW48 sera affublée de couleurs modifiées à l'avant, notamment tout au long du museau, alors que tous les membres de l'écurie, ainsi que les pilotes Alexander Albon et Carlos Sainz, porteront des tenues inédites en accord avec cette livrée.

L'écurie anglaise rappelle que Silverstone occupe une place particulière dans son histoire. C'est sur ce circuit que Williams a décroché sa première victoire en 1979, avec Clay Regazzoni au volant de la FW07, puis sa 100e avec Jacques Villeneuve en 1997. En tout, l'écurie a triomphé huit fois à Silverstone, dont trois fois avec Nigel Mansell

La livrée spéciale de Williams pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 à Silverstone.

La livrée spéciale de Williams pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 à Silverstone.

Photo de: Williams

La livrée spéciale s'inscrit dans le cadre d'un programme d'animations déployé tout au long de la semaine du Grand Prix. Williams va notamment aller à la rencontre du public et des ses fans dans les villes de Cardiff, Manchester, Édimbourg et Londres. 

"Nous sommes fiers de porter haut les couleurs du Grand Prix de Grande-Bretagne cette semaine", se réjouit le directeur de l'écurie James Vowles. "De notre première victoire à notre centième, Silverstone a été le théâtre de certains des moments les plus marquants de Williams F1 Team, et rien au calendrier de la Formule 1 n'égale l'ambiance que génère le public à domicile."

"Que vous soyez dans les tribunes, à la Fan Zone ou devant votre écran, nous ressentons vraiment l'énergie des fans et nous la porterons avec nous tout au long du week-end."

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