Wolff : "Red Bull c'est une chose, mais là c'était Max Verstappen"

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Toto Wolff n'est "pas surpris du tout" par le niveau de performance affiché au Grand Prix d'Autriche par Max Verstappen, qu'il considère comme une menace permanente dans tout championnat.

Basile Davoine
Publié:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de : Mark Thompson / Getty Images

Pour la première fois en 2026, Max Verstappen a candidaté à la victoire, au Grand Prix d'Autriche. Deuxième à l'arrivée derrière George Russell, le Néerlandais a matérialisé en piste les progrès réalisés par Red Bull grâce à ses évolutions. Une performance qui lui revient avant tout, selon Toto Wolff, pour qui il ne fait aucun doute que le quadruple champion du monde ne doit à aucun moment être mis de côté trop vite dans ce championnat.

"Je ne suis pas surpris du tout", a déclaré le directeur de Mercedes lorsqu'on lui a demandé après la course s'il s'attendait à voir Red Bull comme principal rival plutôt que Ferrari"Red Bull c'est une chose, mais là c'était Max Verstappen."

"La sensation que j'ai, c'est que Max a gagné chaque course à laquelle il a participé ici, quelle que soit la voiture. Spielberg, c'est l'un de ses terrains de chasse. La voiture semblait bien fonctionner et les Ferrari, je ne sais pas ce qui leur est arrivé."

On ne peut jamais écarter ou sous-estimer le facteur Verstappen dans un championnat.

Toto Wolff avec ses pilotes après la victoire de Mercedes en Autriche.

Toto Wolff avec ses pilotes après la victoire de Mercedes en Autriche.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Dans sa carrière, Max Verstappen a en effet décroché cinq victoires sur le Red Bull Ring. Toutefois, le regain de forme du Néerlandais n'est pas encore perçu comme un avertissement majeur pour Mercedes, dont les deux pilotes, Kimi Antonelli et George Russell, occupent la tête du championnat. Pour Toto Wolff, le profil du pilote Red Bull a toujours été à part et le restera. 

"Max est toujours bon pour avoir un rôle à jouer dans un championnat", a glissé l'Autrichien en estimant que la situation n'avait jamais évolué dans un sens ou dans l'autre. "Cette voiture a bien performé ce week-end."

"Honnêtement, je pense que le plus grand facteur ce week-end, c'était Max. Il est capable de tirer tout ce que la voiture a dans le ventre. On peut le voir par rapport à ses coéquipiers. C'est pourquoi on ne peut jamais écarter ou sous-estimer le facteur Verstappen dans un championnat."

Toto Wolff a ainsi renvoyé à la comparaison directe entre Max Verstappen et son voisin de garage, Isack Hadjar, qui a terminé sixième du Grand Prix sans jamais venir se mêler à la lutte aux avant-postes. Septième du championnat après le rendez-vous de Spielberg, le quadruple champion du monde accuse un retard de 98 points sur le leader Kimi Antonelli.

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