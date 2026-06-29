Ce que Hamilton a pensé de son duel musclé avec Verstappen en Autriche

C'est peut-être le temps fort que beaucoup d'observateurs retiendront du Grand Prix d'Autriche : quand au 11e tour, comme aux plus grandes heures de l'intense saison 2021, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont livré une passe d'armes musclée. L'offensive du pilote Red Bull a finalement été contrée par le pilote Ferrari, qui a cédé une dizaine de tours plus tard.

Ce combat rapproché a d'abord vu le Néerlandais plonger avec réussite au virage 3, avant que le Britannique ne repasse dans la ligne droite. Max Verstappen a alors tenté une audacieuse manœuvre par l'extérieur du virage 6 mais Lewis Hamilton a défendu fermement, contraignant son rival à mettre deux roues dans les graviers et à renoncer.

Dans le feu de l'action, Max Verstappen a estimé dans un habituel jeu d'échanges radio que Lewis Hamilton méritait une pénalité. Néanmoins, les commissaires ont rapidement classé l'affaire sans suite, à juste titre.

On ne s'attend pas à ce que quelqu'un tente de dépasser un champion par l'extérieur.

Les deux hommes, eux, ont plutôt apprécié le moment ! "C'était génial", assure Lewis Hamilton. "C'était un beau combat, on s'est bien amusés".

"Il est allé à l'extérieur. On ne s'attend pas à ce que quelqu'un tente de dépasser un champion par l'extérieur. Je ne m'attendrais pas à réussir ça sur lui à cet endroit et à tenir ma trajectoire. Donc il était derrière à la corde et il aurait dû renoncer, mais il ne l'a pas fait. Je lui ai laissé juste assez de place."

Deuxième à l'arrivée du Grand Prix, Max Verstappen ne s'est pas étendu particulièrement sur ce combat mais estime qu'il a laissé quelques plumes. "Je réduisais l'écart [avec la tête], y compris après la bagarre avec Lewis", a-t-il commenté. "C'était cool, mais ça nous a évidemment fait perdre du temps."

Quand il a définitivement pris le dessus sur le septuple champion du monde, Max Verstappen a opté pour un dépassement plus conventionnel en faisant l'intérieur au virage 6 à Lewis Hamilton, qui n'a cette fois jamais pu répliquer, avant que la stratégie choisie par Ferrari ne complique sa course.

"Ils [Red Bull] ont fait un énorme pas en avant ce week-end", constate-t-il. "Je pense qu'ils ont dû apporter trois à quatre dixièmes d'évolutions. Trois dixièmes provenaient simplement du poids qu'ils ont retiré de la voiture, ce qui est considérable."

"Si l'on considère qu'ils ont été très proches lors de certaines courses, comme à Monaco alors qu'ils étaient 9 kg au-dessus du poids minimum, ça montre qu'ils ont une bonne voiture et qu'ils ont perdu ce poids. Et puis ils ont apporté beaucoup d'évolutions, donc ils vont être une force avec laquelle il faudra compter lors des prochains Grands Prix."