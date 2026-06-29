Hadjar s'est enfin "battu avec les gros bras"

Parti huitième sur la grille de départ du Grand Prix d'Autriche, Isack Hadjar a été éclipsé aux avant-postes par son coéquipier Max Verstappen, capable de s'immiscer dans la lutte pour la victoire face aux Mercedes. Néanmoins, le Français a confirmé de son côté les progrès de Red Bull avec ses évolutions apportées à Spielberg.

Sixième sous le drapeau à damier, il a concédé près de 28 secondes à son voisin de garage mais a devancé la McLaren du champion du monde en titre Lando Norris et la Ferrari de Charles Leclerc, après avoir enfin pu croiser le fer avec eux.

"Je crois que je ne me souviens pas d'une course dans ma carrière où je me suis battu avec les gros bras, comme la Ferrari, la McLaren... c'était vraiment plaisant", relève d'ailleurs le pilote tricolore. "C'était une première, et je pense qu'on s'en est plutôt bien sortis. Mais si on était partis un peu plus haut sur la grille, sans nos problèmes de déploiement, je pense qu'une quatrième place était à notre portée, donc c'est positif."

Soulignant avoir rencontré "pas mal de blocages", Isack Hadjar a dû continuer à composer avec des freins qui ne lui conviennent pas encore sur la RB22.

"J'avais très peu de confiance, donc j'ai dû prendre de la marge à chaque tour", explique-t-il. "Mais j'ai senti que tout le monde autour de moi était dans la même situation, je n'étais pas le seul. Je pense que ça peut être lié à la piste, aux températures élevées de la piste, et les pneus avaient vraiment du mal."

La Red Bull évolue bien

Isack Hadjar accumule les bons points depuis Montréal. Photo de: Liam Fabre

Bien que dominé en performance pure par Max Verstappen, Isack Hadjar enchaîne depuis le Grand Prix du Canada une belle récolte de points et se félicite de la manière dont Red Bull parvient peu à peu à développer sa monoplace.

"Je pense qu'on le ressent clairement sur le rythme de course", insiste-t-il. "Je pense qu'on avait la deuxième voiture la plus rapide aujourd'hui. En général, on souffre davantage sur le rythme de course que sur le rythme en qualifications. Ce week-end, c'était plus équilibré, donc je suis très content de ce côté-là."

"`J'avais l'impression que la voiture était dans la bonne fenêtre, et malgré tout, elle est rapide, c'est encourageant. On a eu une première évolution à Miami, qui a représenté un grand pas en avant. Là, on a franchi un beau cap sur le rythme de course. Sur un tour, on n'est toujours pas au niveau de Mercedes, et je pense qu'ils continuent de progresser. Mais c'est très encourageant."