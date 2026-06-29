Hadjar s'est enfin "battu avec les gros bras"
Isack Hadjar a profité des évolutions apportées par Red Bull au Grand Prix d'Autriche pour venir enfin au contact des autres top teams.
Photo de : Liam Fabre
Parti huitième sur la grille de départ du Grand Prix d'Autriche, Isack Hadjar a été éclipsé aux avant-postes par son coéquipier Max Verstappen, capable de s'immiscer dans la lutte pour la victoire face aux Mercedes. Néanmoins, le Français a confirmé de son côté les progrès de Red Bull avec ses évolutions apportées à Spielberg.
Sixième sous le drapeau à damier, il a concédé près de 28 secondes à son voisin de garage mais a devancé la McLaren du champion du monde en titre Lando Norris et la Ferrari de Charles Leclerc, après avoir enfin pu croiser le fer avec eux.
"Je crois que je ne me souviens pas d'une course dans ma carrière où je me suis battu avec les gros bras, comme la Ferrari, la McLaren... c'était vraiment plaisant", relève d'ailleurs le pilote tricolore. "C'était une première, et je pense qu'on s'en est plutôt bien sortis. Mais si on était partis un peu plus haut sur la grille, sans nos problèmes de déploiement, je pense qu'une quatrième place était à notre portée, donc c'est positif."
Soulignant avoir rencontré "pas mal de blocages", Isack Hadjar a dû continuer à composer avec des freins qui ne lui conviennent pas encore sur la RB22.
"J'avais très peu de confiance, donc j'ai dû prendre de la marge à chaque tour", explique-t-il. "Mais j'ai senti que tout le monde autour de moi était dans la même situation, je n'étais pas le seul. Je pense que ça peut être lié à la piste, aux températures élevées de la piste, et les pneus avaient vraiment du mal."
La Red Bull évolue bien
Isack Hadjar accumule les bons points depuis Montréal.
Photo de: Liam Fabre
Bien que dominé en performance pure par Max Verstappen, Isack Hadjar enchaîne depuis le Grand Prix du Canada une belle récolte de points et se félicite de la manière dont Red Bull parvient peu à peu à développer sa monoplace.
"Je pense qu'on le ressent clairement sur le rythme de course", insiste-t-il. "Je pense qu'on avait la deuxième voiture la plus rapide aujourd'hui. En général, on souffre davantage sur le rythme de course que sur le rythme en qualifications. Ce week-end, c'était plus équilibré, donc je suis très content de ce côté-là."
"`J'avais l'impression que la voiture était dans la bonne fenêtre, et malgré tout, elle est rapide, c'est encourageant. On a eu une première évolution à Miami, qui a représenté un grand pas en avant. Là, on a franchi un beau cap sur le rythme de course. Sur un tour, on n'est toujours pas au niveau de Mercedes, et je pense qu'ils continuent de progresser. Mais c'est très encourageant."
Partager ou sauvegarder cet article
Red Bull invite à vérifier les soupçons d'aide de Racing Bulls... et on l'a fait
Ce qu'il faut attendre (ou pas) des grosses évolutions Red Bull en Autriche
La seule façon équitable (ou pas) de régler le casse-tête du Grand Prix de Monaco
Verstappen retrouve l'odeur de la victoire... une question de temps ?
Red Bull présente des excuses à Verstappen après son accident en Autriche
Crash de Verstappen : l'absence de double drapeau jaune pose question, la FIA s'explique
Dernières actus
Di Giannantonio résiste aux Aprilia et assure le show
Williams aura une livrée spéciale à Silverstone
Le temps perdu derrière Martín a coûté cher à Fernández : "Peut-être la clé"
Wolff : "Red Bull c'est une chose, mais là c'était Max Verstappen"
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires