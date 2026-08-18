Norris explique ce qui rend Verstappen "si exceptionnel"

En 2024 puis en 2025, Lando Norris s'est retrouvé au cœur de la lutte pour le championnat du monde des pilotes. La première de ces campagnes l'a opposé à Max Verstappen, qui avait finalement conservé sa couronne.

Un an plus tard, le Britannique a d'abord dû contenir son coéquipier Oscar Piastri avant de retrouver Verstappen dans les dernières manches, après la spectaculaire remontée du pilote Red Bull. Cette fois, Norris a eu le dernier mot et a décroché le premier titre mondial de sa carrière.

Ces deux saisons au sommet lui ont apporté une précieuse expérience. Ses duels avec Verstappen, marqués notamment par des manœuvres agressives du Néerlandais exploitant certaines zones grises du règlement jusqu'à pousser la FIA à intervenir, ont constitué un apprentissage majeur.

Comme tous les pilotes ayant croisé le fer avec le quadruple champion du monde, Norris a dû s'adapter à son approche très particulière des combats roue contre roue. Mais au-delà de ces affrontements en piste, les deux hommes partagent le paddock depuis 2019, ce qui a permis au pilote McLaren de mieux cerner ce qui, selon lui, fait de Verstappen un pilote à part.

"Je pense que ce qui rend Max si exceptionnel, c'est sa capacité à maintenir ce niveau de performance sur l'ensemble d'une saison", a expliqué Lando Norris en conférence de presse à Silverstone. "Être aussi performant chaque week-end, c'est ce qui impressionne le plus."

"Je crois que beaucoup de pilotes sur la grille sont capables de décrocher une pole position ou de réaliser un tour extraordinaire. Ce qui distingue les très grands pilotes, l'élite, c'est leur capacité à évoluer à ce niveau à chaque séance d'essais, à chaque qualification et à chaque course. Et je pense que c'est quelque chose que Max fait probablement mieux que presque tout le monde."

Le champion du monde a retenu la leçon

Lando Norris avait vécu un début de saison 2025 très compliqué. Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Si McLaren a réussi à relancer sa saison grâce à la victoire autoritaire de Lando Norris en Hongrie, la campagne 2026 avait pourtant mal commencé. L'écurie britannique avait été freinée par plusieurs problèmes de fiabilité lors des premières courses et accusait un retard de développement, conséquence de sa lutte pour les titres jusqu'au terme de la saison précédente.

Cette situation n'était pas sans rappeler le début de saison 2025 de Norris. À l'époque, ses difficultés ne provenaient toutefois pas d'une monoplace particulièrement nerveuse, mais d'une incompatibilité entre la MCL39 et son propre style de pilotage.

Le Britannique avait alors dû travailler d'arrache-pied pendant de longs mois pour s'adapter à sa voiture et espérer rivaliser avec Oscar Piastri, qui semblait alors intouchable. Norris était finalement parvenu à inverser la tendance, au point de non seulement revenir au niveau de son coéquipier, mais aussi de le dépasser pour décrocher son premier titre mondial.

Interrogé sur la manière dont il met aujourd'hui à profit cette expérience, le champion du monde en titre a répondu : "Je pense clairement que je me suis amélioré par rapport à l'année dernière. C'est aussi une voiture très différente à piloter, et la manière dont il faut la conduire est assez différente. Il faut donc savoir s'adapter à ces situations."

"J'ai aussi le sentiment d'être devenu un pilote plus complet. Je suis davantage capable de m'adapter aux différentes situations, aux styles de pilotage et aux caractéristiques qu'exige la voiture."

Je crois pouvoir battre n'importe quel pilote.

Dans le même temps, les rumeurs autour de l'avenir de Max Verstappen vont bon train alors que Red Bull traverse une période délicate. Certaines envoient le Néerlandais chez McLaren, tandis que d'autres évoquent un départ d'Oscar Piastri, des spéculations récemment démenties par son manager, Mark Webber.

Certains imaginent même un échange entre les deux pilotes. Interrogé sur l'éventualité de partager son garage avec Max Verstappen, Lando Norris a été invité à dire s'il se sentait capable de battre le quadruple champion du monde.

"Oui, je pense en être capable", a-t-il répondu. "Je dois choisir mes mots avec précaution, mais oui, je crois pouvoir battre n'importe quel pilote. Alors oui, que ce soit face à lui ou si j'avais l'occasion de me mesurer à Lewis [Hamilton], à Fernando [Alonso] ou à n'importe lequel des pilotes considérés comme les meilleurs, je pense que ce serait une belle opportunité pour moi. J'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve."