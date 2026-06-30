Newey évoque ses problèmes de santé : "Je n'étais pas à 100% l'an dernier"

Adrian Newey s'est fait discret ces derniers mois, pendant qu'Aston Martin était à la peine sur les circuits. Le team principal et responsable technique de l'équipe britannique était présent à Melbourne, pour l'ouverture du championnat, et n'a été revu qu'au GP de Monaco.

Pendant cette période, des rumeurs ont évoqué des problèmes de santé pour Newey, et même une hospitalisation et l'obligation de travailler depuis chez lui. L'intéressé a confirmé avoir dû s'éloigner de son poste par moments depuis l'an passé, mais estime que cela n'a pas eu de gros effets sur le fonctionnement de l'équipe.

"Je vais bien maintenant, mais ça a été une période difficile", a reconnu Newey dans une interview publiée sur le site officiel d'Aston Martin. "En fait, je n'étais pas à 100% l'an dernier. J'ai dû équilibrer ma santé et le travail avec une plus grande attention."

"L'équipe a géré ça incroyablement bien. J'ai maintenu une très bonne relation avec les ingénieurs et je ne sens pas que cela a causé trop de problèmes. C'est une démonstration de la flexibilité et du soutien de tout le monde."

Un titre plus qu'un réel poste

Newey a pris ses fonctions à la tête du département technique il y a un peu plus d'un an, avant d'être nommé team principal en fin d'année. Jonathan Wheatley, qui a quitté Audi en début de saison, est attendu pour reprendre formellement ce poste mais sa nomination tarde à se concrétiser.

Le rôle actuel de Newey ne concerne déjà pas la direction de l'équipe au jour le jour : "Le 'team principal', c'est, en partie, une demande formelle : le règlement de la FIA impose de nommer une personne dans ce rôle. C'est un intitulé de poste, pas la description d'un poste."

Adrian Newey n'est pas en charge de la gestion d'Aston Martin au quotidien. Photo de: Kym Illman / Getty Images

"Dans la façon dont nous l'interprétons, quand il faut prendre une décision stratégique, c'est moi qui en assume la responsabilité. C'est le cœur du travail. Évidemment, Lawrence [copropriétaire et directeur exécutif d'Aston Martin] est également très impliqué dans ces grosses décisions."

En ce qui concerne le rôle de représentant public de l'équipe, Adrian Newey, dont la nature réservée est bien connue, préfère laisser la place à Mike Krack, responsable des opérations en piste et ancien team principal d'Aston Martin.

"Au circuit, pour représenter l'équipe publiquement et gérer les relations avec les médias, c'est plutôt le rôle de Mike", a confirmé Newey. "Il fait ça extrêmement bien."

L'Anglais peut ainsi se concentrer sur les questions techniques : "Cette structure me permet de consacrer mon temps au domaine où je peux apporter le plus : travailler avec l'équipe à Silverstone sur la technique, la stratégie à long terme et la stratégie d'ensemble, alors que Mike est en charge des responsabilités d'un week-end à l'autre."

Lire aussi : Formule 1 On sait quand la version B de l'Aston Martin fera ses débuts