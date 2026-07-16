Pirelli confirme les types de pneus pour 2027

On ne change pas une formule qui gagne. C'est la stratégie que Pirelli Motorsport continue d'adopter lorsqu'elle conçoit ses pneus de Formule 1, dont elle est le fournisseur exclusif depuis maintenant 15 ans.

À l'heure actuelle, le manufacturier italien travaille à la définition structurelle des pneus pour 2027, dont l'homologation est prévue au mois de septembre. Quant aux composés, ils seront définis à la fin de cette saison, mais Motorsport.com peut d'ores et déjà vous révéler qu'ils seront toujours au nombre de cinq l'année prochaine.

Dario Marrafuschi, responsable du département compétition chez Pirelli, a déclaré dans une interview exclusive accordée à Motorsport.com que, même en 2027, on continuera à voir une gamme de pneus allant du C1 au C5.

"Les composés sont constamment développés, et c'est ce que nous avons déjà fait lors des tests précédents : un travail de base, un socle progressif sur ce que pourraient être les nouveaux ensembles de matériaux pour l'année prochaine, en ce qui concerne les composés."

"Une fois la structure finalisée, nous optimiserons ensuite, sur la base des résultats déjà obtenus, la gamme de composés pour l'année prochaine. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il y aura toujours cinq niveaux ; nous n'en ajouterons ni n'en supprimerons aucun."

"Nous avons réfléchi et discuté de la possibilité d'ajouter un niveau de composés, mais en prenant l'exemple de Monaco, nous avons finalement constaté que la plupart des voitures avaient pris le départ avec le C4, c'est-à-dire le composé medium."

Dario Marrafuschi, le nouveau responsable compétition de Pirelli. Photo de: Pirelli

Dès la fin de l'année 2025, le pneu C6 avait été écarté par Pirelli en raison d'une différence de performances insuffisante par rapport au C5 pour justifier sa fabrication et son homologation. De plus, cette année, Pirelli a constaté que lors du Grand Prix de Monaco - l'une des courses où le C6 aurait pu jouer un rôle de premier plan s'il avait été homologué -, le C5 s'est montré très performant.

"En qualifications, même s'il y a eu un tour supplémentaire de préparation, ça a été passionnant avec le C5 dans les dernières minutes de la séance. C'est pourquoi nous estimons que l'ajout d'un composé plus tendre n'est pas nécessaire."

"Nous avons également assisté à une excellente course à Monaco, et si nous utilisions un C6 sur ce circuit, il serait inutile pour le reste de la saison. C'est pourquoi nous allons réajuster les cinq niveaux de gomme en fonction des performances cibles prévues pour l'année prochaine."

Les objectifs 2027

Marrafuschi, qui a récemment succédé à Mario Isola, a également expliqué quels seraient les objectifs liés aux gommes pour la saison prochaine. Une différenciation des performances, ainsi que de la dégradation, sera nécessaire.

"Les objectifs restent toujours les mêmes : obtenir une différenciation des performances entre les cinq niveaux, notamment en termes de meilleur tour, ainsi qu'une dégradation proportionnée, afin de pouvoir faire des choix qui, à chaque Grand Prix, permettent d'élaborer des stratégies quelque peu équivalentes."

"Ce fut le cas à Barcelone, mais aussi en Autriche, où la stratégie à deux arrêts était très similaire à celle à trois arrêts. À Silverstone, l'écart entre l'arrêt unique et le double arrêt était important, mais dans la perspective de l'année prochaine, nous travaillerons, par exemple, à les rapprocher considérablement l'un de l'autre afin que, sauf en cas de neutralisation, les écuries et les pilotes disposent d'une marge de manœuvre pour choisir des stratégies différentes, gérer peut-être la dégradation des pneus de manière optimale en fonction de leur voiture et créer des stratégies un peu plus concurrentielles", a conclu le responsable de Pirelli Motorsport.

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