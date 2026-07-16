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Gasly reconnaît qu'Alpine n'a "pas le rythme" face à Racing Bulls

Pierre Gasly reconnaît que Racing Bulls a pris l'ascendant sur Alpine grâce à un meilleur développement, alors que le dernier package de l'A526 ne donne pas satisfaction. Sans évolution prévue à Spa, le Français sait que le défi s'annonce compliqué.

Téha Courbon
Mis à jour:
Liam Lawson, Racing Bulls, Franco Colapinto, Alpine

Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Alors qu'Alpine dominait jusqu'ici la lutte au sein du milieu de grille, l'écurie française a progressivement vu Racing Bulls revenir sur ses talons. Grâce à une remarquable régularité ces derniers mois, l'équipe sœur de Red Bull ne pointe désormais plus qu'à un point d'Enstone au championnat constructeurs.

La formation italienne semble notamment avoir pris l'avantage dans le domaine clé de cette saison marquée par le nouveau règlement : la course au développement. Un secteur dans lequel Alpine peine encore à trouver les gains de performance espérés.

Lire aussi :

En Belgique, Enstone n'apporte d'ailleurs aucune évolution, alors que le package introduit lors des dernières courses n'a pas produit les résultats attendus. Pour Pierre Gasly, il sera très difficile de rivaliser avec les VCARB 02 ce dimanche. L'objectif sera avant tout de mieux comprendre le comportement de l'A526.

"Je pense qu'il faut être honnête : Racing Bulls a fait un meilleur travail ces dernières semaines", a déclaré Gasly ce jeudi dans le paddock de Spa. "Ils ont réussi à apporter des évolutions plus efficaces sur leur voiture. Honnêtement, leur rythme à Silverstone était impressionnant. En qualifications, ils n'étaient qu'à deux dixièmes de la Red Bull la plus rapide. Il faut leur rendre hommage."

"De notre côté, nous devons trouver un moyen d'élever notre niveau lors des prochaines courses. Nous n'avons pas de nouveautés ce week-end. Nous savons donc que nous ne nous attendons pas à une hiérarchie très différente. Nous prévoyons que ce sera très difficile de nous battre avec eux."

Pierre Gasly ne s'attend pas à battre les Racing Bulls à la régulière à Spa.

Pierre Gasly ne s'attend pas à battre les Racing Bulls à la régulière à Spa.

Photo de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

"Cela dit, nous voulons continuer à mieux comprendre notre package, qui n'a pas apporté les gains de performance que nous espérions ces dernières semaines. Beaucoup de choses sont prévues, notamment demain. J'espère qu'il fera sec afin que nous puissions mieux comprendre tout cela."

"Nous avons le sentiment de ne pas avoir exploité notre package de manière optimale, mais même en tenant compte de cela, nous n'avons tout simplement pas le rythme nécessaire pour nous battre correctement contre eux à l'heure actuelle. J'espère que la situation sera un peu différente à Spa, mais je m'attends malgré tout à un week-end compliqué."

Un prochain package aux gains "importants"

Mais la saison est encore longue et Alpine n'a pas l'intention de baisser les bras. Un nouveau package d'évolutions conséquent doit être introduit lors des prochains Grands Prix. Si sa date d'arrivée n'est pas encore connue, Pierre Gasly assure que les gains attendus devraient être significatifs, tout en refusant de s'emballer.

"L'équipe travaille évidemment aussi dur que possible pour les apporter le plus rapidement possible", a confié le Français. "À l'heure actuelle, nous n'avons qu'un point d'avance sur Racing Bulls. Ils ont marqué des points avec leurs deux voitures lors des quatre derniers week-ends. Ils sont vraiment sur une très bonne dynamique."

"J'espère que nous parviendrons à les ralentir autant que possible jusqu'à l'arrivée de ces évolutions. Ensuite, nous pourrons probablement revenir dans la bataille et reprendre la tête du milieu de grille le plus rapidement possible."

Pierre Gasly estime que le prochain package d'améliorations d'Alpine devrait apporter des gains assez importants.

Pierre Gasly estime que le prochain package d'améliorations d'Alpine devrait apporter des gains assez importants.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Je pense que ce qui arrive devrait représenter un progrès assez important. Évidemment, cela fait maintenant plus de dix ans que je suis en Formule 1, et j'ai appris que les attentes ne correspondent pas toujours à la réalité. Parfois, c'est mieux que prévu, parfois un peu moins bien."

"Je ne veux pas trop me projeter sur ce qui arrive. Pour l'instant, nous prenons les courses les unes après les autres. Nous savons que ces évolutions devraient être significatives, mais tant qu'elles ne seront pas montées sur la voiture et que nous n'aurons pas pu mesurer le gain de performance qu'elles apportent, nous devons rester humbles et nous concentrer sur ce que nous pouvons faire dès maintenant, ainsi que sur les points que nous pouvons marquer dimanche."

"Racing Bulls sera plus rapide, mais cela ne signifie pas qu'ils termineront forcément devant nous. Je reste convaincu que je leur livrerai le combat le plus difficile possible. Je pense que ces évolutions devraient clairement nous replacer dans une bien meilleure position."

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