La F1 renonce au retour de Bahreïn, le doute plane sur le Qatar et Abu Dhabi

Le calendrier 2026 de la Formule 1 s'annonce de plus en plus complexe. La nouvelle escalade du conflit opposant l'Iran et les États-Unis empêche désormais de rétablir le championnat à son format initial de 24 manches.

Lorsque les hostilités impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran ont éclaté le 28 janvier, les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite avaient été annulés. La Formule 1 préparait toutefois le retour de l'épreuve de Sakhir, avec la possibilité de l'insérer entre les Grands Prix d'Azerbaïdjan (du 24 au 26 octobre) de Singapour (du 9 au 11 octobre).

Mais les derniers développements de la nuit ont une nouvelle fois rebattu les cartes. Les États-Unis ont intensifié leurs opérations militaires contre l'Iran, en ciblant notamment sa capacité à menacer le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. En réponse, Téhéran a frappé plusieurs bases militaires américaines en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït, poussant la Formule 1 à retirer une nouvelle fois le Grand Prix de Bahreïn de son calendrier de travail.

En coulisses, les discussions se poursuivent afin de remodeler le calendrier en fonction d'une situation géopolitique en constante évolution. Plusieurs scénarios de remplacement ont été étudiés ces derniers jours pour combler l'absence de Bahreïn, mais aucune solution ne s'impose pour l'instant.

Un Grand Prix en Turquie est une solution étudiée. Photo de: Formula 1

La Turquie apparaît naturellement comme une candidate crédible, elle qui s'était déjà positionnée comme circuit de réserve ces dernières années. Toutefois, l'Intercity Istanbul Park doit encore réaliser plusieurs travaux imposés par la FIA, notamment sur les vibreurs et les barrières de sécurité.

Ces aménagements nécessiteraient probablement un soutien direct du gouvernement turc et du président Recep Tayyip Erdoğan avant que le circuit puisse accueillir la Formule 1.

Les équipes restent réticentes à l'idée de disputer deux Grands Prix sur un même circuit au cours d'une seule saison. Elles sont néanmoins conscientes, tout comme la FOM, de l'importance commerciale de conserver un calendrier d'au moins 22 courses.

Les écuries doivent honorer leurs engagements envers leurs partenaires, tandis que Liberty Media doit respecter ses contrats de diffusion, qui garantissent un nombre minimal d'épreuves.

Une fin de saison sous haute surveillance

L'instabilité géopolitique fait également peser une incertitude sur la fin de saison. Même si l'espoir demeure de voir les tensions s'apaiser d'ici là, les Grands Prix du Qatar, prévu le 29 novembre, et d'Abu Dhabi, qui doit conclure la saison le 6 décembre, restent étroitement surveillés.

Singapour ou Bakou pourraient accueillir un deuxième Grand Prix. Photo de: Lionel Ng / Motorsport Images

Parmi les solutions envisagées figurent notamment Portimão – qui nécessiterait lui aussi quelques travaux – ainsi qu'Imola. Un retour en Europe paraît toutefois peu probable. Une fois le Grand Prix d'Espagne couru pour la première fois à Madrid terminé, les équipes expédient traditionnellement leur matériel vers les manches outre-mer, tout en procédant à la maintenance de leurs structures d'hospitalité et de leurs bases techniques, ce qui compliquerait fortement l'organisation d'épreuves européennes supplémentaires.

Une décision concernant la fin du championnat ne pourra pas être repoussée indéfiniment. Selon plusieurs sources du paddock, la date limite devrait intervenir au plus tard lors du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort (du 21 au 23 août), qui marquera la reprise de la saison après la pause estivale.

Cette incertitude ne concerne pas uniquement la Formule 1. Les championnats de Formule 2 et de Formule 3 attendent eux aussi de connaître le calendrier définitif, leurs propres programmes étant directement liés à celui de la discipline reine.

Le MotoGP et le championnat du monde d'endurance (WEC) sont également concernés. Les deux disciplines doivent encore se rendre au Moyen-Orient pour le Grand Prix du Qatar et les 1812 km du Qatar, deux épreuves initialement prévues en début de saison mais reportées en raison du conflit. Leur tenue reste, elle aussi, très incertaine.

Pour l'heure, la situation demeure extrêmement évolutive et de nombreuses questions restent en suspens. Les prochains jours devraient toutefois apporter de premiers éléments de réponse quant à la physionomie de cette fin de saison 2026.