Leclerc a enfin compris ce qui le pénalisait avec les F1 2026

Charles Leclerc estime que le principal défi de cette saison 2026 a été d'adapter son style de pilotage naturellement "agressif" aux exigences de la nouvelle génération de Formule 1.

Le Monégasque explique avoir revu plusieurs aspects de son pilotage lors du Grand Prix de Grande-Bretagne afin de mieux exploiter sa Ferrari SF-26. Des ajustements qui lui ont permis de décrocher sa première victoire de la saison, la première également depuis 2024.

Le vaste bouleversement réglementaire, qui a touché aussi bien le moteur que le châssis, a profondément modifié le comportement des monoplaces. Si la gestion de l'énergie est rapidement apparue comme le principal défi, la baisse du niveau d'appui aérodynamique a également obligé les pilotes à revoir leur façon de piloter.

Si Leclerc compte désormais, comme son coéquipier Lewis Hamilton, une victoire cette saison, il est resté légèrement en retrait du Britannique lors du premier tiers de l'exercice. Selon lui, cela ne s'explique toutefois pas par une Ferrari davantage adaptée à Hamilton, mais bien par les caractéristiques propres à cette nouvelle génération de F1.

"Je ne pense pas que cela vienne de la Ferrari en elle-même", a confié le Monégasque en conférence de presse ce jeudi à Spa. "Je pense que c'est davantage lié à cette génération de voitures."

"J'ai naturellement un style de pilotage assez agressif. Cela a toujours été l'une de mes forces au cours de ma carrière. Mais avec ces voitures, il faut parfois faire attention à ne pas dépasser la limite, parce que la sanction est alors très importante."

Charles Leclerc a eu du mal à s'adapter aux nouvelles F1. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"On peut perdre énormément de performance du côté du moteur si l'on n'est pas suffisamment efficace, si l'on ne remet pas les gaz de manière propre ou si l'on manque de constance dans ce que l'on fait."

"Cela entraîne ensuite toute une série de problèmes. Votre vitesse à l'approche du virage suivant change, ce qui modifie votre point de freinage. Vous devez sans cesse revoir tous vos repères et cela devient vraiment très compliqué. Je pense que c'est en partie ce qui m'arrivait."

À Silverstone, le pilote Ferrari a donc choisi de modifier plusieurs paramètres afin qu'ils correspondent davantage aux exigences des F1 de 2026 : "J'ai simplement changé quelques petites choses à Silverstone pour mieux m'adapter à cette génération de voitures et aider mon pilotage. Et cela a vraiment fait une grande différence."

Le Monégasque refuse toutefois de tirer des conclusions hâtives après un seul week-end : "Comme je l'avais dit à Silverstone, je veux maintenant confirmer cela sur plusieurs circuits. Je suis évidemment très heureux de cette victoire, mais ce n'est pas parce que j'ai gagné une course que tout est désormais réglé et que je peux me détendre."

"Il reste encore beaucoup de travail pour conserver ce niveau de performance et, surtout, ces bonnes sensations. Lorsque je retrouve de bonnes sensations avec la voiture, les chronos et les performances suivent généralement. Cela a toujours été le cas."

Un "détail" découvert dans les données

Leclerc explique qu'il n'y a pas eu de déclic particulier qui lui aurait permis de comprendre ses difficultés. C'est en revanche une longue analyse des données, menée après les qualifications sprint de Silverstone, qui lui a permis d'identifier un élément déterminant.

"Il est difficile de dire qu'il y a eu un moment précis où je me suis rendu compte de tout ce que je faisais mal. Ce n'est pas aussi simple que cela", a-t-il déclaré. "Cela a demandé beaucoup de travail pour essayer de comprendre, à travers les données, ce qui me mettait moins à l'aise avec ces voitures. Mais, vendredi soir à Silverstone, j'ai remarqué un détail."

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Sans dévoiler la nature exacte de cette découverte, le pilote Ferrari explique qu'elle l'a conduit à modifier les réglages de sa monoplace une fois le parc fermé rouvert après le sprint.

"Je me suis dit : 'C'est très difficile à quantifier, mais si je parviens à modifier ce point pour qu'il corresponde davantage à mes préférences, je devrais probablement me sentir beaucoup mieux dans la voiture'", a-t-il confié. "C'est ce que nous avons fait samedi après-midi, lorsque nous avons pu modifier la voiture, et les sensations étaient bien meilleures. C'était vraiment positif."

"Malheureusement, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Sans entrer dans les détails, ce que je raconte n'a probablement pas beaucoup de sens. Tout repose sur des détails extrêmement fins. Ce n'est pas aussi simple ni aussi binaire qu'on pourrait le croire. Mais c'était très satisfaisant de voir que ce travail avait porté ses fruits."