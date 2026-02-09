Cadillac dévoile une livrée asymétrique pour sa première F1 !

Découvrez toutes les photos dans la galerie ci-dessus.

Il ne manquait plus qu'une pièce au puzzle de l'écurie Cadillac F1 et la voici donc : la toute première livrée officielle de l'équipe pour ses débuts dans la discipline reine du sport automobile.

Et cette robe sera... asymétrique ! L'écurie en effet fait le choix à la fois du noir et du chrome, le tout en laissant chacune de ces couleurs se partager un côté de la monoplace 2026 : vue de gauche, la voiture sera à dominante chromée alors que, vue de droite, elle sera à dominante noire.

Après un long combat, d'abord mené sous l'identité d'Andretti, pour intégrer en tant que constructeur à part entière le championnat du monde, la marque américaine a fini par triompher des obstacles et des réticences pour devenir la 11e écurie du plateau en 2026.

La présentation de sa livrée est intervenue dans le cadre d'un évènement quasi incontournable aux États-Unis, à savoir le Super Bowl, finale de la saison de NFL (football américain), connue pour son show musical toujours spectaculaire à la mi-temps et pour ses pauses publicitaires où les segments se vendent à prix d'or.

C'est donc à l'occasion de l'une d'entre elles que la marque de General Motors a levé le voile sur sa robe pour sa première campagne en F1. Dans le spot de présentation de cette livrée (ci-dessus), l'on peut entendre - sur fond d'images réelles montrant en parallèle une vision stylisée des préparatifs de l'écurie et d'images informatiques montrant l'assemblage progressif de la voiture - le célèbre discours de John F. Kennedy en 1962, dans lequel le président américain de l'époque lançait son fameux "We choose to go to the Moon" ("Nous choisissons d'aller sur la Lune"), dans le cadre de la course à l'espace. On entend également, une fois la voiturée assemblée et l'extrait du discours terminé, un compte à rebours similaire à celui des fusées envoyées dans l'espace par la NASA.

Ambition certaines mais attentes mesurées

Afin de tenter de répondre à l'immense défi qu'elle s'est fixée, la structure a fait appel à deux pilotes vétérans, à savoir Valtteri Bottas et Sergio Pérez. Tous deux multiples vainqueurs de Grands Prix, tous deux vice-champions du monde, tous deux passés par des écuries de pointe - respectivement Mercedes et Red Bull -, ils auront pour mission de guider Cadillac au travers des nombreux écueils qu'elle risque de rencontrer.

Dans l'attente de la fabrication de ses propres moteurs d'ici quelques années, Cadillac sera équipée d'unités de puissance fournies par Ferrari. L'entreprise italienne sera aussi un partenaire technique majeur dans la nouvelle réglementation qui met l'accent sur une plus grande hybridation et sur l'arrivée de carburants 100% renouvelables.

Au-delà de l'aspect symbolique et marketing de ce lancement en grande pompe, les attentes demeurent cependant très mesurées autour de l'équipe qui sera dirigée par Graeme Lowdon. Les premiers essais de la saison, disputés avec une livrée temporaire à Barcelone, ont d'ailleurs révélé des problèmes dans beaucoup de compartiments.

Cadillac, comme l'ensemble des équipes, sera en action cette semaine à l'occasion de la première session d'essais hivernaux de Bahreïn, du 11 au 13 février. Ce n'est pas la seule présentation de livrée prévue ce lundi, puisque McLaren et Aston Martin sont également au programme.

