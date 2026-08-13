Buemi dit stop après 12 saisons de Formule E
Sébastien Buemi ne roulera pas en Formule E la saison prochaine, donnant la priorité absolue à Toyota en endurance.
Photo de : Andreas Beil
Sébastien Buemi quittera la Formule E à l'issue de l'E-Prix de Londres, dernier rendez-vous de la saison 2025-2026, disputé le week-end prochain. Il ne s'éloignera toutefois pas totalement de la discipline puisqu'il endossera ensuite un rôle de conseiller auprès d'Envision Racing, l'équipe pour laquelle il roule depuis quatre saisons.
Le pilote suisse mettra ainsi un terme à une brillante carrière dans le championnat de monoplaces 100% électriques de la FIA, où il aura passé 12 saisons depuis la création de la discipline en 2014. Il a décroché 14 victoires, 36 podiums, 17 pole positions et le titre de champion lors de la saison 2015-2016 sous les couleurs de Renault e.dams.
L'avenir de Buemi en Formule E faisait l'objet de nombreuses spéculations depuis plusieurs mois, le calendrier initial de la saison 2026-2027 comportant deux chevauchements de dates avec le WEC. La Formule E a depuis déplacé la manche de Monaco, mais le pilote de 37 ans a néanmoins décidé de se concentrer sur son engagement avec Toyota en Hypercar.
Il restera toutefois impliqué auprès d'Envision, où il assumera un rôle de conseiller et de développement en amont du début de l'ère Gen4 de la Formule E. Son coéquipier Joel Eriksson ne sera plus non plus pilote pour l'écurie l'an prochain.
Sébastien Buemi a participé à toutes les campagnes de Formule E depuis 2014.
Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
"C'est une décision difficile, notamment au regard de la contribution de Seb et de Joel pour notre équipe", a déclaré le directeur d'Envision Racing, Sylvain Filippi.
"À l'approche de la Gen4 et d'un calendrier de Formule E de plus en plus exigeant, nous entrons dans une période importante pour le développement de l'équipe. L'expérience de Seb restera précieuse pour nous, et nous sommes heureux qu'il continue à accompagner Envision Racing dans un rôle de conseiller et de développement."
"Nous sommes reconnaissants envers les deux pilotes pour tout ce qu'ils ont apporté à Envision Racing et nous avons hâte de conclure l'ère Gen3 sur une bonne note à Londres."
Sébastien Buemi ne sera pas le seul pilier de la Formule E à raccrocher son casque dans la discipline le week-end prochain à Londres. Champion en 2016-2017 et présent dans le championnat depuis sa création, Lucas di Grassi a annoncé en avril dernier qu'il mettrait un terme à sa carrière.
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