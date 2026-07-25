Cadillac F1 pourrait remplacer Pérez ou Bottas dès 2027

Cadillac étudie attentivement le cas de Rafael Câmara en vue d'un éventuel transfert au sein de l'écurie pour la saison 2027 de Formule 1.

Cette nouvelle est quelque peu surprenante, étant donné que l'écurie n'a cessé de réaffirmer son engagement à long terme envers ses pilotes actuels, Sergio Pérez et Valtteri Bottas. Cependant, plusieurs indices laissent penser qu'au moins l'un de ces volants pourrait changer de mains d'ici 2027.

L'intérêt de l'écurie a été ravivé par les récentes performances de Câmara en Formule 2, où le jeune pilote Ferrari a décroché quatre pole positions et deux victoires - toutes deux en course principale - au cours des cinq dernières manches.

Cadillac soutient la campagne de Colton Herta en F2 et, tout comme Câmara, le pilote américain est un débutant dans cette catégorie, mais les deux hommes ont des parcours très différents et se trouvent à des étapes différentes de leur carrière.

Herta, l'ombre d'un doute

L'Américain, né en 2000, a cinq ans de plus que le Brésilien. La première saison de Herta s'avère difficile jusqu'à présent : son meilleur résultat est une cinquième place et il occupe actuellement la 16e position au championnat. Une situation problématique, car il se trouve en dehors du top 10, qui permet d'obtenir les points de Super Licence FIA dont il a besoin pour espérer arriver en F1.

À l'heure actuelle, Herta a encore besoin de six points supplémentaires et s'il ne parvient pas à les obtenir en F2, sa seule option restante serait de les accumuler en participant aux séances d'EL1 du vendredi en F1, chacune d'entre elles rapportant un point. Le problème est qu'il lui faudrait six participations aux EL1 ; les quatre séances que Pérez et Bottas sont tenus, selon le règlement, de céder à des pilotes débutants au cours de la saison ne suffiraient donc pas.

Au-delà des considérations réglementaires - qui pourraient éventuellement être résolues -, le véritable enjeu au sein de Cadillac semble être une question de confiance. Les difficultés rencontrées par Herta ont semé le doute quant à sa capacité à franchir le pas vers la F1. Ce jugement est compréhensible, d'autant plus que Hitech, malgré une saison 2025 en dents de scie, a tout de même terminé deuxième du championnat des écuries la saison dernière.

Colton Herta Photo de: Kym Illman / Getty Images

C'est dans ce contexte qu'il convient d'appréhender l'intérêt croissant de Cadillac pour Câmara. Le Brésilien occupe actuellement la troisième place du championnat, mais l'écart qui le sépare des leaders est en grande partie dû à la coûteuse erreur qu'il a commise à Monte-Carlo ; sans celle-ci, il ne serait aujourd'hui qu'à trois points de la tête du championnat.

Au-delà du classement, ses performances globales ont sans doute été les plus impressionnantes parmi les pilotes de pointe de cette saison. Ces dernières semaines, il a également fait ses débuts au volant d'une F1 lors d'une séance de "test de voitures des années précédentes" (ou "TPC" selon le dénomination anglaise) organisée par Ferrari, attirant ainsi l'attention de Haas.

Cette dernière évalue actuellement ses options en matière de pilotes pour 2027, Esteban Ocon étant sous pression, Ayao Komatsu, le directeur de la structure, ayant publiquement exprimé son intérêt pour Câmara. Parallèlement, Haas a déjà permis à Leonardo Fornaroli de participer à sa première séance TPC à Jerez et, selon des informations parues ces dernières semaines, Fornaroli et Câmara devraient s'affronter lors d'un autre test prévu fin août à Portimão.

Haas compte déjà dans ses rangs un pilote issu de la Ferrari Driver Academy, Oliver Bearman, tandis que pour Cadillac, le recrutement de Câmara constituerait un premier lien significatif avec Maranello, ouvrant potentiellement la voie à une relation technique et sportive plus étroite avec Ferrari à l'avenir.