Alpine fait le choix de la stabilité et conservera Franco Colapinto pour la saison 2027 de Formule 1. Le pilote argentin a signé un nouveau contrat, qui devrait lui permettre de disputer une deuxième saison complète dans la catégorie reine, mais déjà la troisième sous les couleurs d'Enstone.

Âgé de 23 ans, Franco Colapinto restera le coéquipier de Pierre Gasly, qu'il a rejoint en 2025 après avoir laissé Jack Doohan débuter la saison. Quelques mois auparavant, il s'était fait remarquer en signant de belles performances chez Williams, qui l'avait choisi pour remplacer Logan Sargeant en cours de saison 2024.

La saison 2026, sous l'égide du nouveau règlement technique, avait tout d'un examen de passage déterminant pour le natif de Pilar, qui devait convaincre Flavio Briatore de lui maintenir sa confiance après un exercice précédent en dents de scie. Après un début de campagne délicat, il a su relever le défi et se montrer de plus en plus régulier, inscrivant 19 points, un total à ce jour inférieur aux 44 unités glanées par Pierre Gasly.

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"Nous sommes très heureux d'officialiser notre duo pour 2027, avec Franco aux côtés de Pierre", annonce Flavio Briatore, conseiller exécutif d'Alpine. "La stabilité est essentielle pour moi. Nous sommes désormais fixés du côté des pilotes et, même s'il s'agit d'une pièce importante du puzzle comme je l'ai souvent répété, notre principal enjeu est de concevoir et de construire une voiture rapide. Cela reste notre priorité absolue."

"Cette année, nous avons vu Franco véritablement grandir et gagner en maturité pour devenir un excellent pilote. Ses résultats, notamment à Miami et à Montréal, ont confirmé ce que je savais déjà : Franco a toute sa place en Formule 1 et au sein de cette écurie."

"J'attends de Franco et de Pierre qu'ils continuent à accomplir un travail fantastique en piste, et de l'équipe qu'elle poursuive ses efforts jusqu'à ce que nous soyons en mesure de nous battre aux avant-postes de ce sport et de nous y imposer. "

Lors du Grand Prix du Canada en juin dernier, Franco Colapinto a signé son meilleur résultat en Formule 1 en terminant sixième. Il occupe actuellement la 12e place du championnat pilotes, alors qu'Alpine lutte avec Racing Bulls pour la cinquième position au championnat constructeurs.

Il bénéficie également d'un important soutien financier, notamment de sponsors argentins, dont Mercado Libre, qui a collaboré à des livrées spéciales chez Alpine mais a également défrayé la chronique ces derniers jours après le dérapage de l'un de ses dirigeants envers les commissaires du Grand Prix des Pays-Bas.

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"Je suis ravi de poursuivre l'aventure avec l'équipe en 2027", se réjouit Franco Colapinto. "Je m'y sens vraiment bien et parfaitement intégré, et c'est encore mieux depuis que nous avons réalisé des progrès significatifs cette année par rapport à l'an passé. Il nous reste beaucoup d'étapes à franchir et je sais que l'écurie travaille très dur pour gagner en performance et améliorer sans cesse la voiture."

"Nos objectifs à long terme sont évidents : être compétitifs et nous imposer. Je suis reconnaissant envers l'équipe, Flavio et Steve [Nielsen, directeur général d'Alpine en F1] pour la confiance qu'ils m'accordent en me comptant parmi leurs pilotes à l'avenir. J'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer et de me concentrer avant tout sur mon travail en piste."

En paraphant un nouveau bail à Enstone, qui accueillera par ailleurs Gucci comme sponsor titre en 2026, Franco Colapinto verrouille le duo de pilotes pour la saison prochaine. Pierre Gasly avait prolongé son contrat dès l'automne dernier en s'engageant avec Alpine jusqu'au terme de la saison 2028. Cette annonce met également fin à la rumeur qui a parfois évoqué un retour de Fernando Alonso dans l'écurie française.

Alpine affiche complet pour 2027 ! Photo de: Alpine