La FIA condamne les attaques contre les commissaires après le GP des Pays-Bas

La FIA a dénoncé les "messages haineux" visant en ligne les commissaires du Grand Prix des Pays-Bas, après les deux pénalités infligées à Franco Colapinto pendant la course. Les décisions prises à l'encontre du pilote Alpine avaient suscité de vives critiques, notamment de la part d'un cadre de l'un des principaux sponsors de l'Argentin.

Colapinto a écopé de deux pénalités à Zandvoort, ruinant une course qu'il avait pourtant bien entamée. La première sanction est intervenue après un dépassement sur Yuki Tsunoda dans le premier tour. Alors que Max Verstappen venait de violemment accidenter sa Red Bull, des drapeaux jaunes étaient déployés dans le secteur. Colapinto a néanmoins poursuivi sa manœuvre et achevé son dépassement, ce qui lui a valu un drive-through.

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À noter qu'Arvid Lindblad a reçu la même sanction après avoir dépassé Pierre Gasly dans des conditions similaires. Plus tard dans la course, Colapinto a de nouveau été pénalisé de dix secondes pour une autre infraction sous drapeau jaune.

L'Argentin s'est montré très mécontent après l'arrivée, estimant que le drive-through avait "compromis toute sa course", justifiant sa frustration auprès des médias : "Même si les règles sont inscrites noir sur blanc, elles devraient être beaucoup plus souples et comporter des critères permettant également de distinguer ce qui est plus sûr de ce qui l'est un peu moins."

"Si quelqu'un roule 30 km/h plus lentement dans la même portion de piste, que vous êtes en train de le dépasser et qu'un drapeau jaune est agité, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Il est très difficile de réagir."

"Je trouve qu'ils [les commissaires] ont été extrêmement sévères. Je veux dire, c'est leur travail, mais leur travail consiste aussi à faire preuve d'un peu de souplesse et à comprendre la situation."

Franco Colapinto (Alpine) Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La polémique ne s'est pas arrêtée aux déclarations de Colapinto. Mercado Libre, géant sud-américain du commerce en ligne et l'un des principaux sponsors du pilote argentin et d'Alpine, a également réagi aux pénalités.

Après la course, Sean Summers, responsable marketing de la marque, a fait part de sa frustration sur X, allant jusqu'à mettre en doute l'intégrité des commissaires : "Les commissaires nuisent à l'intégrité de la F1. Cette saison, ils se révèlent catastrophiques et influencent les résultats des courses. Incompétence ? Malhonnêteté ? Les deux ? Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans la culture de cette organisation."

Le lendemain, dans un communiqué transmis à Motorsport.com, Alpine s'est désolidarisée de cette prise de parole, assurant avoir une confiance totale dans la FIA et dans les décisions de ses commissaires.

La FIA condamne les critiques

Ce mardi, l'instance dirigeante a elle aussi réagi, sans toutefois nommer directement Mercado Libre. Dans un communiqué publié dans le cadre de sa campagne United Against Online Abuse, lancée pour lutter contre le harcèlement en ligne visant les commissaires et les autres acteurs du sport automobile, la FIA a condamné les attaques dont ses officiels ont été la cible.

Cette campagne a été mise en place après que Silvia Bellot, commissaires lors du Grand Prix des États-Unis 2022, a subi une vague d'harcèlement en ligne résultant notamment en menaces de mort, après que le collège de stewards dont elle faisait partie avaient infligés une pénalité controversée à Fernando Alonso pendant la course.

"À l'issue du Grand Prix des Pays-Bas, les commissaires de la FIA ont été la cible de messages haineux en ligne après avoir appliqué des pénalités sportives conformément au règlement", peut-on lire dans le communiqué de la fédération.

"La coalition United Against Online Abuse condamne toutes les formes de haine et de harcèlement. Il est normal de ne pas être d'accord avec certaines décisions dans le sport, mais cela ne doit en aucun cas justifier des menaces ou des attaques personnelles."

"En 2023, la FIA a lancé la coalition United Against Online Abuse après qu'un commissaire a été victime d'attaques ciblées à la suite du Grand Prix des États-Unis. Nous appelons toutes les personnes qui suivent notre sport à faire preuve de respect et de responsabilité, en ligne comme hors ligne."