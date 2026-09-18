Álex Márquez explique sa chute après un problème "un peu bizarre"

Álex Márquez est tombé d'une façon inhabituelle pendant les Essais au GP d'Autriche. Au début d'un tour rapide, sa moto a légèrement cabré en sortant du premier virage et lorsque la roue a repris contact avec le sol, Márquez a totalement perdu le contrôle de sa Ducati. Les nombreux débris ont provoqué un drapeau rouge.

Márquez a reconnu une chute inattendue, mais il en a vite compris la cause. "Ici, les freins sont toujours à la limite et parfois, on a de petits blocages", a-t-il détaillé face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "Il y a eu un petit blocage."

"C'était le premier tour, on cabre beaucoup ici et quand [la roue redescend], il faut que tout soit parfait pour ne pas tomber. Les freins ont eu un problème un peu bizarre à ce moment-là."

Álex Márquez n'est pas encore à 100%, quatre mois après la chute du GP de Catalogne, mais il ne s'est pas fait mal ce vendredi : "Tout va plutôt bien. Ce n'était pas une belle chute parce qu'elle était inattendue et que le corps n'y était pas prêt, mais tout va bien."

Dans la matinée, le pilote Gresini avait déjà connu un incident atypique mais sans gravité, puisqu'un morceau de son carénage a commencé à se décrocher, ce qui lui a fait faire un passage dans un bac à gravier.

"J'ai testé différentes versions mais j'ai eu ce souci en EL1 avec le carénage", a déclaré Márquez. "Ça m'a empêché de faire une comparaison."

Márquez impressionné par les chronos d'Acosta

Malgré ces déconvenues, Álex Márquez a sans souci assuré sa place en Q2, en prenant la huitième place des Essais après sa chute. Il évoque néanmoins une journée "pas très bonne" en raison de grandes difficultés à trouver de l'adhérence, un souci récurrent à Spielberg.

"On a eu beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup souffert du grip arrière et pour avoir de l'adhérence avec les deux pneus, à l'avant et à l'arrière. Mais le week-end ne se termine pas forcément comme il a commencé, donc on va essayer de renverser la situation."

Álex Márquez a eu une première journée difficile au GP d'Autriche. Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Les écarts sont faibles, ce qui est habituel sur un circuit aussi court que celui du Red Bull Ring, mais Pedro Acosta s'est détaché et a dominé les deux séances. Márquez en fait le favori pour la suite du week-end.

"Il avait une demi-seconde d'avance sur tout le monde en rythme de course, et dans tous les domaines. Sur le papier, il sera l'homme à battre demain et dimanche, le mieux placé pour prendre 37 points ici."

"Comme je l'ai dit, il faut renverser la situation, analyser la situation et essayer de faire un peu mieux demain. Peut-être que la température un peu plus élevée nous aidera. Mais la KTM est assez impressionnante ici."