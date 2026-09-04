Pourquoi Ocon n'aura pas l'évolution moteur Ferrari à Monza

Esteban Ocon a révélé ce jeudi dans le paddock du Grand Prix d'Italie 2026 de F1 que l'écurie Haas n'aurait à sa disposition qu'un seul moteur Ferrari évolué et qu'il serait installé sur la monoplace de son équipier, Oliver Bearman. Le directeur de l'équipe, Ayao Komatsu, a depuis assuré le SAV de ce choix.

Suite à la nouvelle évaluation par la FIA des forces en présence côté moteur thermique, le constat du printemps a été validé par les calculs menés à l'été : Red Bull Ford reste la référence, avec Mercedes qui affiche un retard compris entre 2 et 4%, alors que Ferrari, Honda et Audi sont à plus de 4% de déficit.

Comme après la première évaluation, où elle l'avait fait en Autriche, la Scuderia n'a pas tardé à introduire une nouvelle version de son moteur, appelée "ADUO2" pour sa course à domicile de Monza. Si la structure d'usine équipera évidemment ses deux pilotes, Lewis Hamilton et Charles Leclerc, d'un moteur évolué, elle ne fournira à Haas qu'une seule unité de puissance, comme le règlement l'y oblige.

Face à cette situation, Haas s'est donc retrouvé face à un double dilemme : allait-elle attendre d'avoir deux moteurs pour en doter ses pilotes en même temps ? Et, si elle décidait d'en introduire un seul dès Monza, qui allait être l'heureux élu sur ce circuit de puissance ?

Ayao Komatsu, le directeur de Haas Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Questionné par la presse, dont Motorsport.com, dans le paddock de Monza quelques heures après les déclarations d'Ocon, Ayao Komatsu s'est donc employé à expliquer pourquoi son écurie avait choisi d'introduire le nouveau moteur pour Oliver Bearman.

Concernant le fait de ne disposer que d'un moteur, le Japonais a renvoyé la balle à Ferrari : "C'est une question à poser à Fred [Vasseur, le directeur de la Scuderia]. [...] Je pense que ça relève davantage de la propriété intellectuelle de Ferrari, si ce genre d'informations vous intéresse. Vous obtiendrez donc une réponse plus précise de la part de Fred."

Lors de la précédente introduction d'un nouveau moteur par Ferrari en Autriche, Haas avait fait le choix, malgré le fait qu'elle disposait bien d'un moteur évolué, de ne pas le monter dans l'une de ses voitures. À l'époque, Komatsu s'était refusé à révéler les raisons derrière cette décision. Toutefois, à la lumière du choix fait à Monza, il a finalement levé le voile sur le processus de décision de son équipe.

Il est évident que Monza est un circuit où la puissance joue un rôle déterminant. Il serait donc dommage de laisser de la performance inexploitée au garage.

"La dernière fois, nous n'avions pas procédé ainsi", a souligné le directeur en référence au choix de ne pas monter le moteur neuf immédiatement à Spielberg. "Nous avions attendu d'avoir suffisamment de moteurs pour les mettre à la disposition des deux pilotes en même temps."

"Mais cette fois-ci, il est évident que Monza est un circuit où la puissance joue un rôle déterminant. Il serait donc dommage de laisser de la performance inexploitée au garage, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, cela rend la tâche très difficile."

"Oui, il aurait été préférable de disposer d'au moins deux moteurs. Mais là encore, Ferrari met tout en œuvre pour tirer le maximum de performances du moteur. Bien entendu, ils voulaient l'introduire à Monza, pour les raisons que je viens de vous exposer. Cela signifie donc qu'ils n'en ont qu'un nombre minimal. Juste assez pour respecter le règlement."

Ocon privilégié lors des deux évolutions précédentes

Esteban Ocon (Haas) Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Une fois la décision prise, restait à savoir qui bénéficierait de ce nouveau moteur. Si la logique sportive et comptable - Bearman a 18 points au classement pilotes contre 3 pour Ocon - pouvait suffire à pointer dans la direction du Britannique, Komatsu a toutefois expliqué que l'historique récent de la mise à disposition des évolutions Haas a aussi beaucoup joué dans le choix, puisqu'Ocon a récemment été le premier pourvu de nouveautés.

"Bien sûr, [la position au classement] fait partie des considérations", a-t-il reconnu. "Mais encore une fois, les deux derniers éléments dont nous disposions... Par exemple, les freins Carbone Industrie. Esteban avait en fait davantage de difficultés avec les blocage, etc. Donc, étant donné que nous avions d'abord installé les évolutions de Montréal sur la voiture d'Ollie, nous avons décidé de donner en priorité l'évolution des freins à Esteban."

"Et en ce qui concerne la direction assistée, nous avions une autre amélioration à ce niveau avant la trêve, à Budapest. Là encore, nous avons décidé de la donner à Esteban car il s'en était davantage plaint et qu'il rencontrait davantage de difficultés avec la direction assistée. Nous avons donc attribué les deux dernières évolutions à Esteban. Cette fois-ci, c'est donc à nouveau au tour d'Ollie."

Quand Motorsport.com lui a demandé comment il avait annoncé la nouvelle à Ocon, Komatsu a répondu : "Ça ne sert à rien de tourner autour du pot, n'est-ce pas ? Donc, voilà exactement ce que j'ai dit, c'est le raisonnement qui nous a guidés pour décider qui allait l'avoir. Il faut juste être transparent à ce sujet. Encore une fois, depuis le premier jour, nous fonctionnons de manière aussi transparente et équitable que possible."

"Bien sûr, on ne peut pas satisfaire tout le monde à chaque fois. Mais nous n'avons aucun agenda caché. Nous n'avons aucune préférence pour un pilote plutôt qu'un autre. Nous avons construit cette relation au fil du temps."

"Évidemment, Esteban ne sera pas ravi de ne pas immédiatement disposer de l'unité de puissance n°4. Mais c'est la meilleure solution pour l'équipe, et c'est la manière la plus équitable de procéder. Cela dit, rien n'est jamais parfaitement équitable, n'est-ce pas ? Tout ce que l'on peut faire, c'est faire preuve de transparence dès le départ. Mais, encore une fois, ce genre de confiance ne s'instaure pas du jour au lendemain. Il faut donc simplement faire preuve de cohérence à cet égard."