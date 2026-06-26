Haas a bien le nouveau moteur Ferrari... mais ne va pas l'utiliser !

Si l'écurie Haas dispose en Autriche du moteur évolué introduit par Ferrari, dans le cadre de la première partie des modifications permises par l'ADUO, elle ne l'utilisera en revanche pas. C'est le patron de la structure, Ayao Komatsu, qui l'a révélé devant les médias internationaux, dont Motorsport.com, au cours d'un étonnant échange dont la bonne humeur n'a pas masqué quelques zones d'ombres.

Pour rappel, après l'annonce aux écuries des résultats de la première période d'évaluation de l'ADUO (qui offre des opportunités supplémentaires de développement et de mise à jour des blocs moteur après calcul de la hiérarchie basée sur les performances du V6 thermique), Red Bull Ford est ressorti comme la référence devant Mercedes puis un trio composé de Ferrari, Audi et Honda.

Ferrari dispose à ce titre - sous réserve que le nouveau réexamen demandé par Red Bull confirme ces premiers résultats - de deux jetons d'évolution de son moteur pour la saison 2026. Le premier d'entre eux est donc utilisé en Autriche, avec un nouveau moteur, qui s'accompagne d'un nouveau carburant.

C'est dans ce contexte que Komatsu a été interrogé sur ce qu'il en était pour son équipe. Voici l'entretien complet sur ce sujet, tel qu'il a eu lieu ce jeudi en Autriche :

J'ai entendu cette petite partie [de la discussion avant le début de la conférence] à propos du moteur Ferrari amélioré.

Ah ah ah ! Dans ce cas, vous devriez vous adresser à Ferrari.

Pouvez-vous préciser si vous l'utilisez ?

Non.

Et pourquoi pas ?

Ah ah ah !

Vous ne pouvez donc pas clarifier que vous l'utilisez ou vous clarifiez que vous ne l'utilisez pas ?

Je peux vous dire que nous ne l'utilisons pas.

Et pourquoi ?

Est-ce qu'on peut en rester là, et peut-être poser la question à Ferrari ?

Quand espérez-vous l'utiliser ?

C'est une très bonne question.

Ayao Komatsu, le directeur de Haas F1. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Vous voyez ?

[rires] Honnêtement, ce n'est pas encore décidé. Sérieusement.

Que pensez-vous de cette règle, dans ce cas, celle selon laquelle vous devez l'utiliser ?

On n'a pas à l'utiliser. Je vous ai dit qu'on ne l'utilisait pas.

J'ai d'abord compris ça, que vous deviez l'utiliser, que c'était apparemment une règle...

Non, il doit nous être fourni. Donc nous en avons un dans le garage, mais nous ne l'utilisons pas. Ils ont donc rempli leur obligation de nous fournir une spécification similaire [à celle de l'équipe d'usine] - c'est une règle - mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser.

Est-ce qu'il est difficile du point de vue du châssis d'intégrer le nouveau moteur ?

Non, non... J'allais dire quelque chose, mais c'est une blague hors micro... Je souhaiterais que ce soit ça.

[L'attachée de presse intervient] Passons juste à un autre sujet.

Donc vous avez ce nouveau moteur ?

Elle vient juste de dire qu'il fallait passer à autre chose. [rires]

Oh, tu avais une bonne question plus tôt...

C'est comme ça, c'est passé.