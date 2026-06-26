Haas a bien le nouveau moteur Ferrari... mais ne va pas l'utiliser !
Dans un échange étonnant avec les médias, Ayao Komatsu, le directeur de Haas, a révélé que son écurie disposait bien du moteur évolué de Ferrari mais qu'elle ne l'utiliserait pas lors du Grand Prix d'Autriche 2026 de F1.
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
GP d'Autriche 2026 - Jeudi à Spielberg
Si l'écurie Haas dispose en Autriche du moteur évolué introduit par Ferrari, dans le cadre de la première partie des modifications permises par l'ADUO, elle ne l'utilisera en revanche pas. C'est le patron de la structure, Ayao Komatsu, qui l'a révélé devant les médias internationaux, dont Motorsport.com, au cours d'un étonnant échange dont la bonne humeur n'a pas masqué quelques zones d'ombres.
Pour rappel, après l'annonce aux écuries des résultats de la première période d'évaluation de l'ADUO (qui offre des opportunités supplémentaires de développement et de mise à jour des blocs moteur après calcul de la hiérarchie basée sur les performances du V6 thermique), Red Bull Ford est ressorti comme la référence devant Mercedes puis un trio composé de Ferrari, Audi et Honda.
Ferrari dispose à ce titre - sous réserve que le nouveau réexamen demandé par Red Bull confirme ces premiers résultats - de deux jetons d'évolution de son moteur pour la saison 2026. Le premier d'entre eux est donc utilisé en Autriche, avec un nouveau moteur, qui s'accompagne d'un nouveau carburant.
C'est dans ce contexte que Komatsu a été interrogé sur ce qu'il en était pour son équipe. Voici l'entretien complet sur ce sujet, tel qu'il a eu lieu ce jeudi en Autriche :
J'ai entendu cette petite partie [de la discussion avant le début de la conférence] à propos du moteur Ferrari amélioré.
Ah ah ah ! Dans ce cas, vous devriez vous adresser à Ferrari.
Pouvez-vous préciser si vous l'utilisez ?
Non.
Et pourquoi pas ?
Ah ah ah !
Vous ne pouvez donc pas clarifier que vous l'utilisez ou vous clarifiez que vous ne l'utilisez pas ?
Je peux vous dire que nous ne l'utilisons pas.
Et pourquoi ?
Est-ce qu'on peut en rester là, et peut-être poser la question à Ferrari ?
Quand espérez-vous l'utiliser ?
C'est une très bonne question.
Ayao Komatsu, le directeur de Haas F1.
Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Vous voyez ?
[rires] Honnêtement, ce n'est pas encore décidé. Sérieusement.
Que pensez-vous de cette règle, dans ce cas, celle selon laquelle vous devez l'utiliser ?
On n'a pas à l'utiliser. Je vous ai dit qu'on ne l'utilisait pas.
J'ai d'abord compris ça, que vous deviez l'utiliser, que c'était apparemment une règle...
Non, il doit nous être fourni. Donc nous en avons un dans le garage, mais nous ne l'utilisons pas. Ils ont donc rempli leur obligation de nous fournir une spécification similaire [à celle de l'équipe d'usine] - c'est une règle - mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser.
Est-ce qu'il est difficile du point de vue du châssis d'intégrer le nouveau moteur ?
Non, non... J'allais dire quelque chose, mais c'est une blague hors micro... Je souhaiterais que ce soit ça.
[L'attachée de presse intervient] Passons juste à un autre sujet.
Donc vous avez ce nouveau moteur ?
Elle vient juste de dire qu'il fallait passer à autre chose. [rires]
Oh, tu avais une bonne question plus tôt...
C'est comme ça, c'est passé.
Partager ou sauvegarder cet article
"Les gens peuvent dire les conneries qu'ils veulent" : Ocon face à un avenir incertain
Lewis Hamilton s'insurge face aux coûts "insensés" du karting
Fornaroli attendu en essais privés avec Haas à Jerez
Dernières actus
Essais - Aprilia domine, lourdes chutes pour Álex Márquez et Aldeguer
Verstappen veut un calendrier compatible avec une participation aux 24H de Spa
"Il y aura des surprises" : Pirelli et son pneu "totalement différent" du Michelin
EL1 - Mercedes brille sous la canicule, Pérez voit rouge
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires