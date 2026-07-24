La Malaisie de retour au calendrier F1 pour remplacer Bahreïn ?

Le gouvernement malaisien mène actuellement une étude de faisabilité concernant l'organisation d'un Grand Prix de Formule 1 de dernière minute, alors que le conflit au Moyen-Orient continue de bouleverser les plans du championnat.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a empêché la F1 de disputer les manches de Bahreïn et d'Arabie saoudite, même si le cessez-le-feu du mois dernier avait laissé espérer un retour à la normale et, par là même, la possibilité de rattraper le Grand Prix de Bahreïn pendant la semaine de pause entre les manches de Bakou et de Singapour, le premier week-end d'octobre.

Mais les hostilités dans la région ayant repris ces dernières semaines et menaçant de s'intensifier encore davantage, il semble désormais que ce ne soit plus qu'une question de jours avant que le projet de retour à Bahreïn ne doive être abandonné.

La Malaisie apparaît désormais comme une alternative pour la date d'octobre, sa proximité avec Singapour en faisant un choix logique.

Le ministre malaisien de la Jeunesse et des Sports, le Dr Mohammed Taufiq Johari, a déclaré vendredi dans un communiqué que le gouvernement avait reçu "des informations préliminaires concernant la possibilité d'accueillir une course de Formule 1 sur le Circuit international de Sepang en remplacement du Grand Prix de Bahreïn".

"Le ministère de la Jeunesse et des Sports mène activement des discussions et évalue cette proposition", conclut le communiqué.

Le MotoGP est aujourd'hui le principal championnat de sports mécaniques qui roule à Sepang. Photo de: Shameem Fahath / Motorsport Network

Il semble que, plutôt qu'une proposition concrète de la part de la F1, cette dernière ait exposé les différentes exigences logistiques auxquelles doivent se conformer les autorités locales et le circuit de Sepang pour accueillir un Grand Prix.

Sepang n'a plus organisé de GP depuis 2017, et bien qu'il accueille chaque année une manche du MotoGP, la complexité supplémentaire liée à la Formule 1 exigerait tout de même un travail considérable de la part des organisateurs.

L'évaluation interne menée par la Malaisie devrait permettre à la direction de la F1 de mieux déterminer si Sepang pourrait constituer une option de remplacement valable. Mais bien que Kuala Lumpur semble actuellement être l'option la plus logique parmi celles envisagées, il est également possible que la F1 ne parvienne simplement pas à combler le vide entre l'Azerbaïdjan et Singapour.

La discipline a également prévu des plans de secours dans l'hypothèse la plus pessimiste où les épreuves du Qatar et d'Abu Dhabi seraient menacées, avec la possibilité de se rendre sur le circuit de Portimão, ce qui constituerait un test avant que ce circuit ne revienne officiellement au calendrier en 2027.

Mais la F1 estime qu'elle dispose encore de temps pour se prononcer sur la fin de son calendrier 2026, le PDG du championnat, Stefano Domenicali, ayant fixé la date butoir à la mi-septembre.