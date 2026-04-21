Plus très loin de la F1, la Formule E lance sa Gen4

La Gen4 sera la Formule E la plus rapide jamais vue dans le championnat 100% électrique, avec une vitesse de pointe de 335 km/h et une puissance maximale de 804 chevaux en qualifications ou en "Mode Attack" - soit environ 70% de plus que sa devancière.

La Gen4 est également la seule monoplace à disposer de quatre roues motrices permanentes et la première à être 100% recyclable, tandis que Bridgestone va remplacer Hankook en tant que fournisseur de pneus de la Formule E.

Cette voiture sera utilisée pendant les quatre prochaines saisons à compter de la fin de cette année - le calendrier 2026-27 n'a pas encore été annoncé -, l'ère actuelle de la Gen3 devant s'achever à Londres les 15 et 16 août.

Jeff Dodds, PDG de la Formule E, a déclaré : "La Gen4 n'est pas qu'une simple voiture, c'est une déclaration ambitieuse d'intention. Voir ce dont elle est capable sur piste pour la première fois est un véritable jalon pour Formula E - nous atteignons désormais des niveaux de performance que l'on croyait impossibles pour les véhicules électriques il y a seulement cinq ans."

"Le bond en avant est immédiatement perceptible, de la vitesse à la puissance en passant par le comportement en piste, et tous ceux qui y ont assisté ont ressenti une véritable effervescence. C'est un moment extrêmement excitant pour le championnat à l'approche de la saison 2026-27 à venir, et un signal clair de la direction que nous prenons."

La Formule E Gen4 en piste au Paul-Ricard. Photo de: FIA Formula E

"Ce n'est que le début, car son développement est désormais entre les mains de nos constructeurs - Porsche, Jaguar, Nissan, Lola Cars et Stellantis - pour repousser encore plus loin les limites des performances avant ses débuts en compétition plus tard cette année."

Les six constructeurs étaient présents au Paul-Ricard, mais seuls Porsche, Jaguar et Stellantis (par l'intermédiaire d'Opel) ont pris la piste, le calendrier de l'événement entrant en conflit avec le programme de développement des autres marques.

Dodds a ajouté : "La Gen4 n'est pas une simple évolution, c'est un changement radical en matière d'innovation et de performances qui va redéfinir le sport automobile pour les années à venir."

La voiture est naturellement plus imposante que ses devancières, son poids passant de 863 kg à 950 kg, et elle dispose d'un habitacle plus large pour permettre l'introduction de la direction assistée et offrir davantage d'espace pour les mains.

Ce sera également la première Formule E à utiliser des pneus pluie complets, dans le but de se passer des produits "toutes saisons". Elle devrait gagner dix secondes par tour en qualifications, tandis qu'en mode course, elle devrait disposer de 50% de puissance en plus.

Il s'agit donc d'une avancée majeure pour la 13e saison de Formule E, discipline qui a fait ses débuts en 2014, à une époque où les équipes devaient utiliser deux voitures par pilote, car une seule batterie ne suffisait pas pour tenir toute une course.

Une "bête" qui se rapproche de la F1

La Formule E Gen4 Photo de: FIA Formula E

Alberto Longo, cofondateur de la Formule E et directeur du championnat, s'est exprimé de façon très optimiste sur cette nouvelle voiture dans le cadre d'une table ronde à laquelle Motorsport.com assistait.

"Elle va générer une accélération et une vitesse de course sans pareilles. C'est de la pure folie, une véritable bête, comme j'aime à la définir. Pour moi, elle représente le plus grand bond en avant en termes de performances jamais observé d'une génération à l'autre."

Cela confirme que la formule est de plus en plus puissante, et que nous sommes le berceau de la performance et de l'innovation technologique.

"Si l'on compare les générations 1, 2 et 3 à la 4, il s'agit manifestement d'une évolution qui, je dirais même, a largement dépassé ce que nous avions prévu au départ. D'une certaine manière, cela confirme que la formule est de plus en plus puissante, et que nous sommes le berceau de la performance et de l'innovation technologique."

Dans le contexte actuel, ces propos ne sont évidemment pas sans rappeler la situation dans laquelle se trouve la Formule 1 avec sa nouvelle génération de moteurs hybrides, avec une répartition quasi égale entre énergie thermique et électrique.

Mais d'ailleurs, en parlant de comparaison, où se situent les performances de cette Gen4 ? "[Elle est] plus rapide que la Formule 2, ce qui signifie que nous ne serons devancés que par la Formule 1, et j'oserais même dire que la Formule 1 n'est pas très loin."

Avec Luis Ramirez