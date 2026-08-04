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Stoner compatissant face aux difficultés de Bagnaia chez Ducati

Alors que Pecco Bagnaia a brillamment pris la relève de son titre et de ses victoires chez Ducati, Casey Stoner regrette la défiance qu'il a ressenti dans l'équipe quand l'Italien a été en difficulté.

Léna Buffa
Publié:
Francesco Bagnaia, Ducati Team, et Casey Stoner, font un tour de piste

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Casey Stoner n'a jamais été avare de soutien pour Pecco Bagnaia, dont il a toujours salué le talent. Premier champion du monde MotoGP avec Ducati en 2007, l'Australien a savouré la succession écrite par celui qui est accompagné par son ancien ingénieur. Il a même directement glissé quelques conseils à l'oreille de Bagnaia et s'est permis de temps à autre une visite dans son stand pour lui apporter de précieuses recommandations techniques.

Aujourd'hui, c'est avec une certaine amertume que Stoner voit se terminer le chapitre Ducati de la carrière de Bagnaia. Pilote foncièrement lié à la marque, l'Italien en est le plus grand vainqueur en MotoGP (avec 31 succès, contre 23 pour Stoner) et il aurait rêvé d'y rester toujours associé. Toutefois, la baisse de ses résultats et la disponibilité d'autres talents a fini par convaincre Borgo Panigale qu'un changement s'imposait et c'est un duo Márquez-Acosta qui investira le stand rouge la saison prochaine.

"Je suis vraiment désolé pour Pecco", admet Casey Stoner dans une interview pour le site officiel du MotoGP, "parce qu'il est clair qu'il a eu un peu de mal dans la dernière période."

Avec compassion, l'Australien revient sur la dégringolade qu'a connue Bagnaia la saison dernière, avec une GP25 lui ayant soudainement fait perdre ce qui était la grande force de son pilotage. Des mois durant, on a pu débattre du degré de nouveautés qu'incluait la nouvelle moto par rapport à la spec 2024 qui plaisait tant à Bagnaia. L'Italien a aussi beaucoup exprimé sa perplexité alors qu'il parvenait parfois à se montrer brillant, mais dégringolait en fond de classement sur la piste suivante.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Pecco Bagnaia (Ducati Team)

Photo de : Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

Si la direction de Ducati a à maintes reprises minimisé les différences entre la GP24 et la GP25, les deux motos étant basées sur le même châssis et le même carénage, les doutes ont perduré jusqu'au bout du championnat, et ce alors que Marc Márquez était le seul à pouvoir faire évoluer ce modèle au sommet.

De l'extérieur, je voyais que la moto n'était pas la même.

La situation s'est quelque peu apaisée aujourd'hui, Bagnaia apparaissant plus solide bien que toujours loin du niveau qui était le sien en 2024, Stoner n'hésite pas à affirmer ne pas croire à l'explication donnée par le constructeur et préfère accorder toute sa confiance au pilote.

"Tout le monde a perdu la foi en Pecco, ils disaient qu'il ne faisait que se plaindre, que c'était la même moto [qu'en 2024], blablabla. Mais de l'extérieur, je voyais que la moto n'était pas la même", affirme l'Australien. "C'est un pilote très smooth, il est très doux avec tous les éléments et je voyais la moto faire des choses qu'elle ne devrait pas faire."

"Étant donné que Pecco est celui qui leur a apporté leur premier titre après le mien, deux titres de suite et avec une deuxième place avant et après, qu'il était le seul pilote Ducati à véritablement figurer devant, il n'a vraiment pas été gâté", regrette Stoner, désormais impatient de voir Bagnaia rejoindre Aprilia et se relancer dans un nouvel environnement.

"Je suis excité de voir ce qui va advenir pour lui. Il va pouvoir trouver une nouvelle motivation, et j'espère une nouvelle famille chez Aprilia, et revenir dans la zone dans laquelle il était en confiance."

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