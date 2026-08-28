L'Ukraine saisit le comité d'éthique de la FIA

L'Ukraine a déposé une plainte officielle auprès du comité d'éthique de la FIA après la levée des restrictions visant les concurrents russes à différents niveaux du sport automobile international.

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La Fédération automobile ukrainienne (FAU) a demandé jeudi l'ouverture urgente d'une enquête sur la Fédération automobile russe (RAF), estimant que celle-ci enfreint les règles de la FIA relatives aux autorités sportives nationales.

La FAU affirme que la RAF a ouvert et exploite des bureaux en Crimée, à Sébastopol, ainsi que dans les oblasts de Donetsk et de Zaporijjia, des territoires toujours reconnus comme ukrainiens par l'Organisation des Nations unies.

Dans sa plainte, l'Ukraine pointe une violation de "l'article 3.3 des Statuts de la FIA et de l'article 1.4.1 du Code Sportif International, qui prévoient tous deux qu'une seule ASN [autorité sportive nationale] peut être reconnue par pays, avec une compétence s'étendant à l'ensemble du territoire national de ce pays".

La FAU estime donc qu'en opérant sur le territoire ukrainien, la fédération russe enfreint les règlements de la FIA.

La plainte souligne également que les dirigeants de la fédération russe, dont son président Boris Rotenberg, font l'objet de sanctions internationales imposées par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis 2022.

En plus de l'ouverture immédiate d'une enquête, la fédération ukrainienne demande la fermeture des bureaux russes.

"Il s'agit d'une violation manifeste des Statuts de la FIA par la Fédération automobile russe qui, en tant qu'organisation membre de la FIA, est tenue de les respecter", explique Oleksandr Feldman, président de la fédération ukrainienne. "Nous demandons instamment au président de la FIA d'agir pour faire fermer ces bureaux et pour que la fédération automobile russe soit sanctionnée pour ses agissements."

Au début du mois d'août, la FIA a levé ses restrictions visant les concurrents russes et biélorusses, qui peuvent désormais concourir sous leur drapeau national, après en avoir été privés à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022.

Ces changements ne permettent toutefois pas l'organisation d'épreuves internationales en Russie ou en Biélorussie. La FIA a résilié son contrat pour le Grand Prix de Russie de Formule 1 en 2022, qui devait être la dernière course disputée sur le circuit de Sotchi, avant que le tracé d'Igora Drive ne soit appelé à prendre le relais en 2023.

Durant cette période, les concurrents russes ont dû changer d'autorité sportive nationale pour continuer à courir : Robert Shwartzman a ainsi concouru sous drapeau israélien, tandis que des pilotes comme Daniil Kvyat et Nikita Bedrin disposent de licences sportives italiennes. Le Kazakhstan et le Kirghizistan ont également été représentés par des pilotes russes dans différentes disciplines.