Hamilton s'inquiète de la vitesse de pointe de Mercedes à Monza
Lewis Hamilton estime que Ferrari doit travailler pour contrer la vitesse de pointe de Mercedes à Monza, après les essais libres de vendredi au Grand Prix d'Italie.
Photo de : Manuel Eletto / Getty Images
Lewis Hamilton estime que Mercedes dispose d'un avantage en vitesse de pointe sur Ferrari à Monza, un élément qui pourrait s'avérer crucial lors du Grand Prix d'Italie.
Ferrari a introduit une évolution moteur ce week-end, comme le permet l'ADUO, et a débuté son Grand Prix à domicile de manière prometteuse avec le meilleur temps de Charles Leclerc et un doublé en EL1.
Mais en EL2, George Russell a repris l'avantage en plaçant Mercedes en tête de la séance devant Leclerc, tandis que Hamilton a terminé cinquième à 0"457. Alors que les changements de réglages semblaient avoir eu l'effet inverse de celui escompté en EL2, le septuple champion du monde s'est également inquiété de la vitesse de pointe supérieure affichée par Mercedes.
"En vitesse de pointe, c'est assez préoccupant", a déclaré Hamilton. "Rien qu'en regardant les écarts, je perdais quelque chose comme six dixièmes sur George, uniquement dans les lignes droites. C'est quelque chose que nous devons examiner."
"Ensuite, il y avait l'équilibre, et il était vraiment, vraiment difficile de tirer le maximum de la voiture sur un tour. Pour une raison ou une autre, ce n'était pas facile à piloter en EL2. Nous avons donc effectué quelques changements, mais ça n'aurait vraiment pas dû être si mauvais. Nous allons peut-être revenir en arrière, mais nous allons regarder tout ça pour voir si nous pouvons améliorer la voiture."
Hamilton ne sait pas précisément ce qui explique le déficit de vitesse de pointe par rapport à Mercedes, mais il a salué l'évolution moteur, qui offrirait selon les informations disponibles 15 chevaux supplémentaires et devrait permettre de réduire de moitié le déficit par rapport à Mercedes.
Lewis Hamilton (Ferrari)
Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"Nous devons voir si cela vient du déploiement", a expliqué Hamilton au sujet du déficit. "Mais le moteur représente une amélioration et je suis vraiment reconnaissant envers les gars de l'usine pour le travail effectué. Mais notre stratégie de déploiement est différente de celle de nos concurrents."
Le directeur de Ferrari, Frédéric Vasseur, a lui aussi salué l'évolution moteur et estimé que le déficit face à Mercedes s'expliquait par plusieurs facteurs, et pas uniquement par la puissance du moteur.
"On dirait qu'ils ont peut-être moins de traînée dans les lignes droites, donc c'est quelque chose que nous devons absolument examiner", a déclaré le Français. "Il faut garder à l'esprit les performances en ligne droite : c'est la traînée, c'est le poids de la voiture, c'est un tout. Ce n'est pas uniquement le moteur. Nous avons clairement franchi un cap et nous n'avons pas apporté l'ADUO2 pour rien. Mais je pense qu'il y a encore un écart conséquent."
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