Doriane Pin ''cochait toutes les cases" pour Peugeot

Après son titre en F1 Academy en 2025, Doriane Pin aura un programme particulièrement chargé cette saison. La pilote française conservera d'abord un pied en monoplace en poursuivant son rôle de pilote de développement au sein de l'écurie de Formule 1 Mercedes.

La jeune femme a même marqué l'histoire en devenant l'une des rares pilotes féminines - et pilotes françaises - à participer à un test en F1, puisqu'elle a pris le volant de la Mercedes W12 de 2021 dans le cadre d'un essais privé avec l'équipe allemande.

Si elle ne dispute plus le championnat 100% féminin de F4, Doriane Pin devrait tout de même continuer à apparaître ponctuellement en F1 Academy, où elle endossera désormais un rôle de mentor auprès de la nouvelle représentante de Mercedes, Payton Westcott.

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La Française avait exprimé son souhait de revenir en endurance, discipline dans laquelle elle s'était déjà illustrée en ELMS et en WEC en 2022 et 2023. C'est désormais chose faite : elle évoluera cette saison en European Le Mans Series avec l'équipe Duqueine et prendra également le départ des 24 Heures du Mans en LMP2.

En parallèle, Doriane Pin a été annoncée comme pilote de développement pour l'équipe française engagée en catégorie Hypercar du WEC, Peugeot Sport. Lors du Prologue du championnat à Imola, le directeur de l'écurie, Emmanuel Esnault, a été interrogé sur ce recrutement et sur le rôle que la jeune pilote occupera au sein de la structure.

"Il y aura beaucoup de travail en simulation, avec de nombreuses sessions sur simulateur", a expliqué le directeur français. "C'est ce que nous avions déjà fait avec Théo [Pourchaire, actuellement titulaire dans la 9X8 n°94], cela s'inscrit dans le programme jeunes pilotes que nous essayons de mettre en place. L'organisation l'avait déjà fait avec Malte Jakobsen [coéquipier de Théo Pourchaire dans la n°94] que nous cherchons à développer."

D'abord pilote de réserve pour Peugeot Sport, Théo Pourchaire est désormais au volant de la 9X8 n°94 à plein temps. Photo de: FIA WEC / DPPI

"Théo avait bien sûr un profil différent, puisqu'il avait déjà été repéré en monoplaces, alors que Doriane représente un autre type de profil. Elle a connu un moment fort avec son titre en F1 Academy l'an dernier. C'est une pilote française, donc c'était une bonne opportunité de cocher toutes les cases. Nous comptons sur ses retours pour travailler sur le simulateur et nous aider à développer la voiture en vue de l'avenir."

Doriane Pin titulaire en Hypercar d'ici quelques années ?

Désormais pilote de développement pour Peugeot, il n'est pas exclu que Doriane Pin suive un parcours similaire à celui de son compatriote Théo Pourchaire. Le champion de Formule 2 2023 avait lui aussi endossé un rôle de pilote de réserve chez Peugeot Sport avant de gravir les échelons par la suite, pour finalement devenir titulaire dans la n°94.

Interrogé sur la possibilité de voir Doriane Pin au volant d'une 9X8 dans les prochaines années, Emmanuel Esnault a répondu : "Il est encore trop tôt pour le dire. Il y a de nombreuses étapes à franchir avant de prendre ce type de décision."

"En tant que constructeur, lorsque vous décidez de confier une voiture à un pilote, vous devez être certain que c'est le bon choix et que vous en tirerez le maximum de performance. Il y a plusieurs paliers à valider pour s'assurer que tout fonctionne correctement."

Propos recueillis par Heiko Stritzke