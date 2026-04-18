Doriane Pin boucle 76 tours en F1 lors d'un premier test "irréel"

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Doriane Pin est revenu sur sa première sortie au volant d'une Formule 1, au cours d'une journée "irréelle et extrêmement émotive"

Téha Courbon
Mis à jour:
Doriane Pin, Mercedes W12

Doriane Pin au volant de la Mercedes W12 à Silverstone.

Photo de: Mercedes AMG

Ce vendredi, Doriane Pin a inscrit son nom un peu plus dans l'histoire en devenant l'une des rares pilotes féminines - et encore plus rare, françaises - à prendre le volant d'une Formule 1 lors d'essais officiels.

La jeune Française de 22 ans, actuellement engagée en European Le Mans Series avec l'équipe Duqueine, occupe un rôle de pilote de réserve chez Mercedes, écurie qu'elle a rejointe au sein de son académie de jeunes pilotes en 2023.

Après des sessions de simulateur jugées convaincantes, Toto Wolff, directeur de l'équipe allemande, lui avait promis un test en F1. Promesse tenue : Doriane Pin a bouclé ce vendredi 19 avril 76 tours du circuit de Silverstone, soit environ 200 km, au volant d'une Formule 1 lors de sa journée d'essais.

Doriane Pin dans la Mercedes W12 à Silverstone.

Doriane Pin dans la Mercedes W12 à Silverstone.

Photo de: Mercedes AMG

Interrogé par Mercedes, Doriane Pin n'avait évidement que de jolis mots à la bouche et surtout des étoiles plein les yeux : "Piloter une F1 pour la première fois aujourd'hui était irréel. Je suis très reconnaissante d'avoir eu cette opportunité et d'être entourée par une équipe aussi incroyable."

"C'était un moment unique et j'ai voulu en profiter pleinement tout en faisant le meilleur travail possible. Le fait d'être une pilote féminine ne me définit pas, mais c'était important de montrer ce dont nous sommes capables. C'était une journée extrêmement émotive, et je suis aussi heureuse d'avoir pu partager cela avec ma famille."

La Française a ainsi pris le volant de la Mercedes W12, monoplace engagée par les Flèches d'Argent en 2021 et avec laquelle l'équipe a remporté le championnat constructeurs cette même saison.

"La W12 est évidemment très différente des voitures que j'ai pu piloter auparavant", a-t-elle ajouté. "Tout est plus grand, plus rapide et plus puissant. J'ai réussi à gagner en confiance tour après tour et à montrer ce dont j'étais capable."

Nous sommes convaincus qu'une femme courra en F1 dans les années à venir, et nous serions extrêmement fiers d'y contribuer. Doriane peut déjà servir d'inspiration pour ceux qui suivent sa trajectoire.

Les pilotes Mercedes, Kimi Antonelli et George Russell, étaient aux côtés de Doriane Pin pour son premier test en F1.

Les pilotes Mercedes, Kimi Antonelli et George Russell, étaient aux côtés de Doriane Pin pour son premier test en F1.

Photo de: Mercedes AMG

Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie piste chez Mercedes, a salué la prestation de la Française : "C'était un plaisir de voir Doriane réaliser cette journée de test avec la W12. C'est une étape importante dans une carrière très prometteuse, et elle devient la première femme à piloter une F1 de Mercedes."

"Sa préparation et son professionnalisme ont impressionné toute l'équipe. Peu importe votre expérience, passer dans une F1 est toujours un grand saut, mais elle a semblé à l'aise dès ses premiers tours et a rapidement pu exploiter la voiture."

Gwen Lagrue, responsable du programme jeunes pilotes, a ajouté : "C'est toujours un moment spécial pour un jeune pilote de découvrir une F1, mais encore plus aujourd'hui puisqu'elle est la première femme à le faire avec Mercedes."

"Nous sommes fiers de montrer aux nouvelles générations que piloter une F1 est possible. Nous sommes convaincus qu'une femme courra en F1 dans les années à venir, et nous serions extrêmement fiers d'y contribuer. Doriane peut déjà servir d'inspiration pour ceux qui suivent sa trajectoire."

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