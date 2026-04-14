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Comment Mercedes a accéléré l'ascension de Doriane Pin

Recrutée par Mercedes en 2024, Doriane Pin est revenu sur les coulisses de son intégration au programme allemand de jeunes pilotes et le rôle clé joué par l'écurie dans sa récente progression.

Téha Courbon
Publié:
Doriane Pin, PREMA Racing

Photo de: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Considérée comme l'un des espoirs féminins les plus prometteurs de ces dernières années, Doriane Pin a gravi les échelons du sport automobile depuis son retour en monoplace en 2024, jusqu'à décrocher un rôle de pilote de réserve cette saison.

Déjà remarquée lors de son passage en endurance entre 2022 et 2023 - avec notamment un trophée de révélation de l'année en WEC remporté - la Française a pris une nouvelle dimension avec son arrivée en F1 Academy, dont elle a été sacrée championne en 2025.

Un succès à la fois sportif et médiatique, largement soutenu par l'équipe qui l'a intégrée à son académie de jeunes pilotes Mercedes. Doriane Pin a rejoint le programme allemand en 2024, après avoir fait le choix de mettre entre parenthèses l'endurance pour se consacrer pleinement à la monoplace, avant de la rouvrir en s'engageant de nouveau cette année en ELMS.

Invitée du podcast Beyond The Grid, la pilote de 22 ans est revenue sur les débuts de sa collaboration avec Mercedes, initiée notamment par Gwen Lagrue, responsable de la Driver Academy de l'écurie.

"Gwen m'a beaucoup aidée dans ma carrière dès mon arrivée chez Mercedes", a déclaré Pin. "Évidemment, nous avons eu des discussions à la fin de l'année 2023. À ce moment-là, je courais en WEC en LMP2 avec Prema, puis j'ai décidé de passer en monoplace, car c'était mon objectif de carrière. Mercedes est alors venu vers nous pour discuter d'une intégration au programme junior en 2024."

Des pilotes titulaires très présents pour elle

Doriane Pin s'est réjouit d'avoir pu bénéficier des conseils avisés de pilotes de Formule 1 comme Lewis Hamilton, George Russell et Kimi Antonelli.

Doriane Pin s'est réjouit d'avoir pu bénéficier des conseils avisés de pilotes de Formule 1 comme Lewis Hamilton, George Russell et Kimi Antonelli.

Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Pour un jeune pilote, intégrer une académie liée à une équipe de F1 est souvent crucial, voire indispensable, dans sa progression. Au-delà des opportunités potentielles vers la Formule 1 et d'un soutien financier, ces programmes offrent un cadre de développement optimal, avec des outils de pointe et un accompagnement de haut niveau - d'autant plus lorsque le pilote intègre le groupe des réservistes.

Au cours de ses deux saisons en F1 Academy, Doriane Pin a bénéficié d'un encadrement particulièrement solide. En plus du soutien affiché de Mercedes, elle a pu s'appuyer sur les conseils des pilotes titulaires de l'équipe, que ce soit Lewis Hamilton avant son départ chez Ferrari, ou encore George Russell et Kimi Antonelli, tous très présents à ses côtés selon la Française.

"Quand j'étais en F1 Academy, je courais les mêmes week-ends que la F1, donc j'ai pu échanger avec eux et recevoir des conseils avant les courses", a-t-elle expliqué. "Ça m'a été très utile, surtout sur des circuits que je ne connaissais pas, comme Montréal l'an dernier ou Las Vegas."

Doriane Pin a remporté le titre de F1 Academy lors de sa deuxième saison dans le championnat en 2025.

Doriane Pin a remporté le titre de F1 Academy lors de sa deuxième saison dans le championnat en 2025.

Photo de: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

"J'ai notamment pu obtenir des conseils de George. On s'appelait souvent avant les week-ends, ou on se retrouvait sur place pour analyser des onboard ou des données, afin que j'aie une vision complète de ce qui m'attendait."

Pourtant, la F4 et la F1 sont des voitures radicalement différentes : comment les conseils d'un pilote de Formule 1 peuvent-ils rester aussi pertinents "Cela reste avant tout du pilotage : l'approche, l'utilisation des vibreurs, les caractéristiques de la piste… La F1 et la F4 sont très différentes, évidemment, mais peu importe le niveau d'appui, un virage reste un virage. Bien sûr, ils vont beaucoup plus vite que nous, mais l'approche de pilotage reste la même."

"Ce type de retours d'un pilote de F1 est fondamental, car ce sont les meilleurs conseils que je puisse avoir avant de monter en voiture. Je sais comment aborder les virages rapides, comment gérer les dénivelés, les vibreurs, les bosses, les zones de freinage… On accumule énormément d'informations et, quand on monte dans la voiture sans avoir de questions en tête, c'est la meilleure façon de performer."

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