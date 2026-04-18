Doriane Pin prend le volant d'une ancienne F1 de Mercedes !

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Doriane Pin a pris le volant d'une Formule 1 pour la première fois, dans une Mercedes W12 de 2021.

Téha Courbon
Mis à jour:
Doriane Pin, Mercedes

Photo de: Mercedes AMG

Doriane Pin l'avait évoqué en début de saison : c'est désormais officiel. La Française a officiellement pris le volant de la Mercedes W12, monoplace engagée lors de la saison 2021 de Formule 1, dans le cadre d'un roulage organisé par l'équipe de Brackley ce vendredi.

 

Doriane Pin a rejoint l'Académie de jeune pilote de Mercedes en 2023, lorsqu'elle a choisi de basculer vers la monoplace après un passage remarqué en endurance. C'est au sein de ce programme junior, supervisé par Gwen Lagrue, que la Française a participé à une saison de Formule Régionale Européenne et à deux saisons de F1 Academy, dont elle devenue championne l'année passée en 2025.

Cette année, la Française a fait son retour en endurance en s'engageant en European Le Mans Series avec l'équipe Duqueine, avec laquelle elle a déjà décroché un podium de catégorie lors de la manche d'ouverture à Barcelone.

En parallèle, elle conserve un pied en monoplace et poursuit son objectif d'atteindre la Formule 1. Intégrée au rôle de pilote de développement chez Mercedes, elle avait révélé en début de saison que l'écurie lui avait promis un test en F1 après des performances jugées convaincantes au simulateur.

Promesse tenue : Toto Wolff et Mercedes ont officialisé ce roulage en partageant des images de la pilote aux côtés de la monoplace. L'équipe avait d'abord teaser ce test vendredi soir à travers un post sur les réseaux sociaux qui laisser peu de place au doute, avant de le confirmer ce samedi matin. 

Doriane Pin est donc devenu la sixième femme à prendre le volant d'une F1 lors d'essais depuis les années 2000, après Katherine Legge en 2005, María de Villota en 2011 et 2012, Simona de Silvestro en 2014, Susie Wolff entre 2012 et 2015 et Jessica Hawkins en 2023.

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