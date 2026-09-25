Pourquoi Peugeot croit en son évolution 2027 pour corriger ses difficultés

Peugeot se dit "raisonnablement confiant" quant à ses chances de devenir un acteur compétitif en Hypercar avec l'introduction de la dernière évolution de la 9X8 dans le championnat du monde d'endurance 2027.

Le constructeur français travaille sur une version profondément remaniée de son Hypercar à moteur V6 pour la saison prochaine, avec des changements qui vont bien au-delà des habituelles évolutions aérodynamiques.

Il s'agit de la plus importante évolution de la 9X8 depuis 2024, lorsque Peugeot avait abandonné sa philosophie initiale au profit d'une voiture plus conventionnelle équipée d'un aileron arrière.

Mais alors que cette évolution de 2024 n'avait pas produit les résultats espérés, l'équipe affiche désormais un certain optimisme quant à la capacité de la nouvelle version à corriger les compromis techniques imposés par les modifications de la réglementation LMH, intervenues pour permettre une convergence avec la réglementation LMDh de l'IMSA.

"Entre le lancement du concept et aujourd'hui, la réglementation technique a connu des changements assez importants, ce qui a fait que notre package n'était plus parfaitement adapté à l'évolution du règlement", a expliqué Emmanuel Esnault, directeur de l'équipe Peugeot, aux médias présents, dont Motorsport.com.

"Pour le moment, d'après ce que nous avons pu voir en piste, dans les données et à travers les retours des pilotes, les signaux sont positifs. Nous ne voulons pas être trop optimistes. Nous ne considérons rien comme acquis, mais nous avons une bonne base sur laquelle travailler et que nous pouvons développer."

"C'est un travail en cours. Ce sont des voitures extrêmement complexes. Cela demande un investissement important, beaucoup de temps consacré aux études aérodynamiques, aux simulations et aux campagnes d'essais en piste."

La Peugeot 9X8 n°94 de Loic Duval, Malthe Jakobsen et Théo Pourchaire. Photo de: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

"Nous sommes donc raisonnablement confiants. Mais après les quatre dernières années que nous avons vécues, nous savons qu'il ne faut pas sous-estimer le niveau de la concurrence et la qualité du championnat."

Interrogé sur la capacité de cette évolution 2027 à enfin régler les difficultés récurrentes rencontrées par Peugeot aux 24 Heures du Mans, véritable talon d'Achille de la 9X8 depuis ses débuts, Esnault a répondu : "Si je réponds non, c'est que nous ne faisons pas notre travail. C'est ce que nous considérons comme une réponse technique à ce que nous avons vécu cette année."

Comme cela a déjà été largement documenté, la 9X8 avait été conçue autour de la réglementation LMH originelle, qui imposait des pneus de 31 pouces de diamètre identique à l'avant et à l'arrière. Les modifications ultérieures du règlement visant à rapprocher la réglementation LMH de la formule LMDh ont fortement pénalisé la voiture, qui reposait largement sur les effets de sol pour générer son appui aérodynamique.

Une importante évolution de la 9X8 en 2024, qui avait notamment vu Peugeot abandonner les effets de sol et adopter un aileron arrière, n'avait pas permis d'inverser la tendance en Hypercar.

Après avoir envisagé de concevoir une voiture entièrement nouvelle pour remplacer la 9X8, Peugeot a finalement choisi de revoir en profondeur son modèle existant, en profitant d'une nouvelle disposition accordant davantage de jokers d'évolution aux constructeurs en difficulté.

L'équipe occupe actuellement la septième place du classement constructeurs, devant seulement le nouveau venu Genesis, avec comme meilleur résultat une septième place lors des cinq premières courses de la saison.

Les essais ont commencé

La 9X8 évoluée a effectué ses premiers tours de roue au Paul Ricard en juillet, à peu près au même moment où Ferrari débutait les essais de sa propre évolution de la 499P LMH. Une simulation plus complète de 24 heures a ensuite été menée au début du mois, permettant à Peugeot d'identifier et de corriger d'éventuels problèmes majeurs de fiabilité dès le début de son programme d'essais.

Un autre test important est prévu au Paul Ricard. Peugeot y comparera son évolution 2027 avec le modèle actuel, avant de poursuivre son programme à Silverstone plus tard dans l'année.

Théo Pourchaire, pilote de la 9X8 n°94. Photo de: FIA WEC / DPPI

En termes de kilométrage, Peugeot a déjà parcouru près de 3600 km avec la voiture évoluée. Le nouveau pilote de l'équipe, Robert Shwartzman, a également eu l'occasion de prendre son volant.

Les spécifications exactes du modèle 2027 restent soumises à l'approbation de la FIA et de l'ACO, mais Peugeot s'est concentré sur plusieurs axes d'amélioration.

Interrogé sur les domaines qui avaient particulièrement impressionné les pilotes lors des premiers essais, Esnault a cité "sa capacité à absorber les bosses et les vibreurs, ainsi que sa constance et sa stabilité aérodynamiques".

" Si l'on regarde le championnat et le processus d'homologation, c'est un championnat qui repose sur l'aérodynamique. L'aéro est l'un des principaux axes de travail, compte tenu des vitesses que nous atteignons. C'est un élément clé."

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