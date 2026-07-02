Bezzecchi revient sur sa chute d'Assen, "un choc vraiment violent"
Accidenté à Assen, Marco Bezzecchi relate ce qui a été à ses yeux l'une des pires chutes de sa carrière et dit son soulagement d'avoir échappé à toute blessure.
Photo de : Aprilia Racing
De retour chez lui après la violente chute qui a mis fin à son Grand Prix à Assen, Marco Bezzecchi a pour la première fois raconté ce qu'il a vécu dimanche. Si Aprilia avait pu transmettre dans la soirée des nouvelles rassurantes de son pilote après une batterie d'examens, les images de l'accident, dont différents angles ont circulé, attestaient de la brutalité de ce qu'il venait de traverser, et le récit de l'Italien ne fait que le confirmer.
"Des chutes, j'en ai connu beaucoup, et celle de dimanche a probablement été l'une des pires. Heureusement, je ne me suis rien cassé, mais le choc a été vraiment violent", raconte le pilote Aprilia sur son site officiel, accidenté dès le deuxième tour du Grand Prix.
En écho aux propos de Massimo Rivola, qui a pointé une erreur humaine pour expliquer l'origine de la chute, Marco Bezzecchi poursuit : "J'étais en train d'attaquer Marc [Márquez] pour la quatrième place et je suis entré un plus fort que ce que pouvait supporter ma moto. J'ai perdu l'avant à près de 200 km/h. À partir de là, je n'ai plus rien contrôlé - il n'y avait plus que les graviers, les graviers, les graviers, et à la fin le mur."
Les images montrent que Bezzecchi a tapé le muret de bord de piste avec les jambes. Il a été immédiatement rejoint par les secours, qui se trouvaient juste derrière la protection et qui l'ont en quelques instants installé sur une civière pour l'évacuer et le mettre à l'abri de ce muret. Jusqu'alors resté allongé, le pilote a ensuite pu s'asseoir et on l'a vu prostré, le temps de se remettre du choc.
"Je suis resté là quelques secondes à reprendre mon souffle, assis au milieu des commissaires. Ils m'ont aidé à me relever, j'ai réussi à marcher vers l'ambulance en étant sur mes jambes, et c'est une sensation dont je peux être reconnaissant après un vol plané comme celui-là", reprend-il.
J'ai réussi à marcher vers l'ambulance en étant sur mes jambes, et c'est une sensation dont je peux être reconnaissant après un vol plané comme celui-là.
"Au centre médical, les premiers examens se sont bien passés - rien au niveau neurologique, les bras et les jambes répondaient bien. Mais j'avais une douleur au cou, et le staff médical n'a pas voulu courir de risque, à juste titre : ils m'ont transféré à l'hôpital de Groningue pour des examens plus approfondis."
"Scanner, radios, tout le protocole. J'y ai passé l'après-midi, à attendre les résultats avec l'appréhension qu'avaient aussi, j'imagine, ceux qui me suivaient de chez eux. Heureusement, aucune fracture, aucune lésion, et j'ai pu sortir en soirée."
Le championnat est secondaire pour Bezzecchi
Cet abandon est venu s'ajouter à une mauvaise série que traverse Marco Bezzecchi depuis trois Grands Prix. Son score vierge n'a pu résister aux points sauvés par Jorge Martín durant ce week-end, et il a cédé à son coéquipier les commandes du championnat pour la première fois depuis Austin.
"Ma motivation était forte pour faire un bon week-end à Assen. Et il l'a été en partie – meilleur temps dans les essais libres de vendredi, première ligne en qualifications, une moto qui tournait bien à la fois dans le tour qualifs et en rythme de course. J'avais les bonnes sensations, mais comme le veulent les courses, il faut vraiment peu de choses pour tout chambouler."
"Je perds la tête du championnat, mais franchement, en ce moment, le classement est le dernier de mes soucis. Ce qui compte, c'est que je vais bien, que je vais pouvoir remonter à moto, et qu'Aprilia a malgré tout terminé avec un triplé. Une belle satisfaction pour toute l'équipe, même si ça a été un dimanche compliqué pour moi."
"Maintenant, je me concentre sur ma récupération, et ensuite on reprendra le travail. Un week-end dur vient boucler un mois très dur. Mais on va de l'avant, toujours", conclut Marco Bezzecchi.
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