La grosse chute de Marco Bezzecchi jugée sévèrement par Massimo Rivola

Massimo Rivola n'a pas caché un certain agacement après la grosse chute de Marco Bezzecchi en course, dimanche à Assen. Dès qu'il a été rassuré sur l'état de santé de son pilote après des examens médicaux approfondis, le patron d'Aprilia Racing n'a pas tardé en effet à faire les comptes et l'impact de ce nouvel abandon de l'Italien l'a fait grincer des dents.

Ce week-end aux Pays-Bas a pourtant tourné à la démonstration pour Aprilia, capable d'un quadruplé en qualifications, puis d'un doublé en sprint et d'un triplé dans le Grand Prix. "C'est magnifique de voir quatre Aprilia devant, d'assister à la première pole de Jorge [Martín] et de terminer avec presque dix secondes d'avance : c'est un très bon signal qui montre que l'Aprilia est vraiment forte sur les pistes rapides", se félicitait Massimo Rivola à chaud au micro de Sky Sport MotoGP, diffuseur italien du championnat.

"On en avait besoin après les derniers week-ends. Par contre, on avait aussi besoin de Marco. La priorité est de voir comment il va, évidemment, mais il a fait une erreur qu'il ne devrait pas faire", a immédiatement ajouté le responsable du programme, de toute évidence frustré par ce manque de réussite de son pilote, jusqu'ici leader du championnat.

Cette lourde chute, survenue dès le deuxième tour de la course, a plombé la position de Bezzecchi au classement général où Jorge Martín a désormais pris les commandes. Il faut dire qu'elle est venue s'ajouter à une autre chute, involontaire celle-ci, au départ du GP de Hongrie et au score vierge d'un week-end tchèque dont l'Italien a été exclu après son coup de sang sur un commissaire après qu'il est parti à la faute dans le sprint. En l'espace de trois week-ends, il n'a marqué que 13 points sur les 111 possibles.

Il va falloir l'envoyer un peu en vacances parce qu'il lui est arrivé beaucoup de choses d'un coup.

"C'est une grosse erreur", insistait donc Massimo Rivola dimanche après-midi, soulignant auprès de la presse internationale qu'il était "tout simplement trop rapide" dans le virage 15 qui l'a vu tomber à haute vitesse.

"Je suis un peu inquiet à l'idée de comprendre comment il va, et après il va falloir l'envoyer un peu en vacances parce qu'il lui est arrivé beaucoup de choses d'un coup. Quiconque en serait abattu, donc nous sommes évidemment avec lui", a ajouté le responsable.

Ce week-end a permis à Aprilia de reprendre de l'avance au championnat constructeurs et de réinstaller sa seconde équipe en deuxième place du championnat teams, avec un score presque parfait puisqu'il n'a manqué que 15 points au cumul des deux courses pour que les quatre pilotes de la marque raflent le maximum à leur portée. La performance est bel et bien là, néanmoins Massimo Rivola affiche une exigence infaillible.

"Nous avons obtenu un résultat formidable en tant que marque et constructeur. Évidemment, il nous manque une moto. Je pense que nous avions l'opportunité de placer les quatre Aprilia devant, alors c'est dommage de ne pas concrétiser ce qu'il était possible de réaliser", regrettait-il avant de quitter Assen. "Nous avons besoin de concrétiser et d'obtenir le maximum avec nos quatre motos, pas juste avec trois."