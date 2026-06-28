C'est confirmé : Marco Bezzecchi est indemne !
Les examens passés à l'hôpital ont confirmé l'absence de toute blessure pour Marco Bezzecchi après sa chute à Assen.
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Marco Bezzecchi a probablement encore quelques douleurs, mais il pourra dormir chez lui ce soir ! Aucune blessure n'avait été détectée au centre médical après sa très grosse chute en course principale à Assen, un diagnostic qui a été confirmé au CHU de Groningue, où il a passé des examens complémentaires cet après-midi.
"Marco Bezzecchi a passé des scanners et des radios et aucune blessure n'a été constatée", a annoncé Aprilia. "Il peut quitter l'hôpital et va rentrer chez lui ce soir."
Marco Bezzecchi a perdu le contrôle de sa moto au virage 13 dès le deuxième tour, alors qu'il occupait la cinquième place. Il s'est retrouvé plusieurs fois à très haute vitesse dans les graviers et sur une portion asphaltée.
Resté prostré au sol quelques instants, il se plaignait de "douleurs intenses" selon le premier bilan médical publié par Aprilia, qui ne donnait pas plus de précisions.
Un nouveau coup dur au championnat
Le risque de blessure étant désormais écarté, Marco Bezzecchi va pouvoir se reconcentrer sur l'aspect sportif. Le bilan est mauvais pour l'Italien, qui termine son troisième dimanche consécutif sans point, après la chute du départ en Hongrie et sa suspension en République tchèque.
Les Aprilia étaient pourtant dominatrices à Assen, ce qui a permis au constructeur de Noale de décrocher le deuxième triplé de son histoire, après celui du GP de France, avec le premier succès d'Ai Ogura devant Raúl Fernández et Jorge Martín.
Ce dernier capitalise sur l'abandon de son coéquipier pour s'emparer de la tête du championnat, qu'il avait déjà brièvement occupée après avoir gagné le sprint à Austin en début de saison. Bezzecchi avait repris la première place le lendemain, en remportant la course principale.
Si Marco Bezzecchi est finalement indemne, l'infirmerie du MotoGP s'est encore remplie ce week-end. Les pilotes Gresini ont connu de grosses chutes vendredi et si Álex Márquez a pu disputer la suite du week-end, Fermín Aldeguer a dû déclarer forfait en raison d'une fracture au niveau d'une vertèbre. Son absence pourrait durer jusqu'à la fin de l'été.
Pedro Acosta a de son côté abandonné à cause d'un syndrome du canal carpien, qui va nécessiter une opération mardi.
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