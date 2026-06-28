Brad Binder perd sa neuvième place à Assen
Brad Binder et Augusto Fernández ont été pénalisés pour avoir disputé le Grand Prix des Pays-Bas avec une pression de pneu trop basse à l'avant.
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Maintenir son pneu avant à la bonne température est parfois difficile à Assen, ce que l'on avait constaté il y a deux ans quand Marc Márquez avait volontairement laissé Fabio Di Giannantonio le doubler pour faire chauffer son pneu, et faire remonter la pression par la même occasion.
Ce dimanche, Brad Binder et Augusto Fernández se sont trouvés en infraction. En course principale, les pilotes doivent passer au moins 60% des tours au-dessus de la pression demandée par Michelin, soit 15 tours sur les 26 au programme à Assen. Binder ne l'a fait que durant 14 boucles pour son pneu avant, et Fernández pendant 13 tours.
La sanction est donc tombée après l'épreuve, avec 16 secondes ajouté au temps de course des deux pilotes. Binder perd ainsi sa neuvième place et se fait doubler par Álex Rins et Luca Marini.
Pour Fernández, la pénalité n'a pas d'effets puisque le pilote d'essais de Yamaha, engagé en wild-card pour la troisième fois de la saison afin de tester des évolutions aérodynamiques, a vu l'arrivée esseulé en 15e position.
À noter qu'après l'arrivée, Marc Márquez et Maverick Viñales ont tous les deux perdu une place au classement, pour des passages hors des limites de la piste dans le dernier tour.
Depuis le début de la saison, les pénalités pour pression trop basse ont concerné Pedro Acosta lors du sprint à Austin, Toprak Razgatlioglu, Raúl Fernández, Joan Mir, Álex Rins et Jack Miller en course principale à Barcelone, et Maverick Viñales le dimanche au Balaton Park.
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